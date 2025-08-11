11 अगस्त 2025,

सोमवार

स्वास्थ्य

Heart Attack Early Signs: 12 साल पहले मिलने लगते हैं हार्ट अटैक के सिग्नल, ऐसे करें पहचान

Heart Attack Early Signs: हार्ट अटैक अचानक नहीं होता, इसके संकेत सालों पहले ही दिखने लगते हैं। जानिए 12 साल पहले मिलने वाले शुरुआती वार्निंग साइन, जिन्हें पहचानकर आप समय रहते खतरे को टाल सकते हैं। अपने दिल की सेहत के लिए इन लक्षणों को नजरअंदाज न करें।

Aug 11, 2025

Heart Attack Early Signs: दिल का दौरा (Heart Attack) अक्सर अचानक होने वाली बीमारी के रूप में जानते है, लेकिन असलियत में ये धीरे-धीरे, चुपचाप कई सालों पहले से शुरू हो जाता है। लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते हैं, और समय के साथ इस बीमारी की जद में आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सालों पहले कैसे इस बीमारी की पहचान कर सकते हैं।

एक रिसर्च (CARDIA स्टडी) में पता चला कि हमारी तेज-तर्रार शारीरिक एक्टिविटी (जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, तैरना) लगभग 12 साल पहले ही घटने लगती है, और आखिरी 2 साल में ये गिरावट और तेज हो जाती है। समस्या ये है कि लोग इसे उम्र बढ़ने का नॉर्मल असर समझ लेते हैं, जबकि ये दिल के लिए खतरे का शुरुआती अलार्म हो सकता है। अगर इसे जल्दी पकड़ लिया जाए, तो स्क्रीनिंग, लाइफस्टाइल चेंज और मेडिकेशन से बड़े दिल के दौरे को रोका जा सकता है।

Heart Attack Early Warning Signs

क्यों कम होती है एक्टिविटी?

जब हम पहले जैसे एक्टिव नहीं रहते, तो शरीर में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं:

  • दिल की ताकत कम होना – दिल का ब्लड पंप करने की क्षमता घटती है।
  • ब्लड वेसल्स कमजोर होना – नसों का फ्लो खराब होता है और प्लाक बनने लगता है।
  • मोटापा और शुगर का खतरा – कम चलने-फिरने से वजन, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ते हैं।
  • सूजन और हार्ट रेट का असंतुलन – दिल पर छुपा-छुपा दबाव बढ़ता है।

किन लोगों पर ज्यादा असर?

रिसर्च में पाया गया कि उम्र के साथ सभी में एक्टिविटी घटती है, लेकिन कुछ ग्रुप्स जैसे ब्लैक महिलाओं में ये स्तर पहले से ही कम और लगातार गिरता रहता है। इसका मतलब है कि प्रिवेंशन के लिए सबको एक जैसे नुस्खे देने के बजाय अलग-अलग ग्रुप्स के हिसाब से सपोर्ट देना पड़ेगा।

फिट रहने के आसान टिप्स

  • हफ्ते में कम से कम 150 मिनट मीडियम-लेवल एक्टिविटी करें, या 75 मिनट हाई-इंटेंसिटी।
  • एक्टिविटी को दिनभर में छोटे-छोटे हिस्सों में बांट लें।
  • जो मजेदार लगे, वही करें – डांस, साइकिल, तैरना, स्पोर्ट्स।
  • रोजमर्रा में मूवमेंट बढ़ाएं – सीढ़ियां लें, वॉक करें, गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करें।
  • प्रोग्रेस ट्रैक करें – ऐप्स, फिटनेस बैंड, या सिंपल नोटबुक में हफ्ते की एक्टिविटी लिखें।

Heart Attack Symptoms, Heart Attack Pain,Chest Pain, Pain signs of Heart Attack,

