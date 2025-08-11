Heart Attack Early Signs: 12 साल पहले मिलने लगते हैं हार्ट अटैक के सिग्नल, ऐसे करें पहचान

एक रिसर्च (CARDIA स्टडी) में पता चला कि हमारी तेज-तर्रार शारीरिक एक्टिविटी (जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, तैरना) लगभग 12 साल पहले ही घटने लगती है, और आखिरी 2 साल में ये गिरावट और तेज हो जाती है। समस्या ये है कि लोग इसे उम्र बढ़ने का नॉर्मल असर समझ लेते हैं, जबकि ये दिल के लिए खतरे का शुरुआती अलार्म हो सकता है। अगर इसे जल्दी पकड़ लिया जाए, तो स्क्रीनिंग, लाइफस्टाइल चेंज और मेडिकेशन से बड़े दिल के दौरे को रोका जा सकता है।