Heart Attack Early Signs: 12 साल पहले मिलने लगते हैं हार्ट अटैक के सिग्नल, ऐसे करें पहचान

Heart Attack Early Signs: दिल का दौरा (Heart Attack) अक्सर अचानक होने वाली बीमारी के रूप में जानते है, लेकिन असलियत में ये धीरे-धीरे, चुपचाप कई सालों पहले से शुरू हो जाता है। लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाते हैं, और समय के साथ इस बीमारी की जद में आ जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि सालों पहले कैसे इस बीमारी की पहचान कर सकते हैं।
एक रिसर्च (CARDIA स्टडी) में पता चला कि हमारी तेज-तर्रार शारीरिक एक्टिविटी (जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, तैरना) लगभग 12 साल पहले ही घटने लगती है, और आखिरी 2 साल में ये गिरावट और तेज हो जाती है। समस्या ये है कि लोग इसे उम्र बढ़ने का नॉर्मल असर समझ लेते हैं, जबकि ये दिल के लिए खतरे का शुरुआती अलार्म हो सकता है। अगर इसे जल्दी पकड़ लिया जाए, तो स्क्रीनिंग, लाइफस्टाइल चेंज और मेडिकेशन से बड़े दिल के दौरे को रोका जा सकता है।
जब हम पहले जैसे एक्टिव नहीं रहते, तो शरीर में कई बदलाव शुरू हो जाते हैं:
रिसर्च में पाया गया कि उम्र के साथ सभी में एक्टिविटी घटती है, लेकिन कुछ ग्रुप्स जैसे ब्लैक महिलाओं में ये स्तर पहले से ही कम और लगातार गिरता रहता है। इसका मतलब है कि प्रिवेंशन के लिए सबको एक जैसे नुस्खे देने के बजाय अलग-अलग ग्रुप्स के हिसाब से सपोर्ट देना पड़ेगा।