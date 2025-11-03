‘लाल मिर्च से Heart Attack रुक जाएगा’, डॉक्टर ने बताए वायरल उपायों के सच, जानें क्या करें सही समय पर

कई सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में कहा जाता है कि अगर हार्ट अटैक आ रहा हो तो जोर-जोर से खांसते रहें, इससे दिल फिर से नॉर्मल हो जाएगा। डॉ. जेरमी बताते हैं कि ये तकनीक असली मेडिकल प्रक्रिया कफ CPR से ली गई है, जो सिर्फ अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में की जाती है, वो भी कुछ विशेष स्थितियों में। लेकिन घर पर ऐसा करना बिलकुल गलत और खतरनाक है। असल में, दिल का दौरा इसलिए पड़ता है क्योंकि दिल की धमनियों में ब्लॉकेज बन जाता है और ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। खांसने से ये ब्लॉकेज न हट सकता है, न ही दिल में दोबारा खून का प्रवाह शुरू हो सकता है। उल्टा, ऐसा करने से आप एम्बुलेंस बुलाने में देरी कर सकते हैं, जिससे हालत और बिगड़ सकती है।