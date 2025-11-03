‘लाल मिर्च से Heart Attack रुक जाएगा’, डॉक्टर ने बताए वायरल उपायों के सच, जानें क्या करें सही समय पर

Heart Attack (photo- gemini ai)
Heart Attack Viral Myths: आजकल सोशल मीडिया पर हर दिन कोई न कोई घरेलू नुस्खा वायरल हो जाता है। खासकर जब बात दिल के दौरे (Heart Attack) की हो। कहीं कहा जाता है कि जोर-जोर से खांसो, दिल फिर से चल पड़ेगा, तो कहीं सलाह दी जाती है कि लाल मिर्च या केयेन पेपर खा लो, ब्लॉकेज खुल जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? आइए डाक्टर से जानते हैं इसकी सच्चाई।
दरअसल, इस मामले में प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. जेरमी लंदन का कहना है कि ये सब गलतफहमी और खतरनाक सलाह हैं, जो इलाज में देरी कर सकती हैं और जान तक जा सकती है।
कई सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियो में कहा जाता है कि अगर हार्ट अटैक आ रहा हो तो जोर-जोर से खांसते रहें, इससे दिल फिर से नॉर्मल हो जाएगा। डॉ. जेरमी बताते हैं कि ये तकनीक असली मेडिकल प्रक्रिया कफ CPR से ली गई है, जो सिर्फ अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में की जाती है, वो भी कुछ विशेष स्थितियों में। लेकिन घर पर ऐसा करना बिलकुल गलत और खतरनाक है। असल में, दिल का दौरा इसलिए पड़ता है क्योंकि दिल की धमनियों में ब्लॉकेज बन जाता है और ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है। खांसने से ये ब्लॉकेज न हट सकता है, न ही दिल में दोबारा खून का प्रवाह शुरू हो सकता है। उल्टा, ऐसा करने से आप एम्बुलेंस बुलाने में देरी कर सकते हैं, जिससे हालत और बिगड़ सकती है।
कई वायरल पोस्ट कहते हैं कि हार्ट अटैक के वक्त कैयेन पेपर, जलापेनो या तीखा खाना ब्लॉकेज साफ कर देता है। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि इस बात का कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है। केयेन पेपर में कैप्सेसिन नामक तत्व जरूर होता है जो लंबे समय तक ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर कर सकता है, लेकिन ये क्लॉट या ब्लॉकेज को नहीं तोड़ता। उल्टा, तीखा खाना खाने से सीने में जलन और दर्द बढ़ सकता है, जिससे हार्ट अटैक के असली लक्षण छिप सकते हैं। इससे व्यक्ति को लगेगा कि ये सिर्फ गैस है, और वह देर तक इलाज नहीं करवाएगा। जो बेहद खतरनाक हो सकता है।
अगर आपको सीने में दबाव, दर्द जो हाथ या जबड़े तक जा रहा हो, सांस फूलना या उलझन महसूस हो रही हो, तो तुरंत डॉक्टर या इमरजेंसी नंबर (जैसे 108) पर कॉल करें। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक ये कदम उठाएं। तुरंत एक वयस्क एस्पिरिन चबाकर निगलें (अगर एलर्जी न हो) शांत रहें, हिलें-डुलें नहीं, अगर डॉक्टर ने पहले से नाइट्रोग्लिसरीन दी हो तो वही लें। कपड़े ढीले करें और सीधा बैठें जब तक मदद न आए।
डॉ. जेरमी के मुताबिक, लोग घबराहट में आसान उपाय ढूंढते हैं। सोशल मीडिया इन घरेलू नुस्खों को और तेजी से फैलाता है, जिससे गलत जानकारी सच्चाई से ज्यादा लोकप्रिय हो जाती है। वे कहते हैं कि हर प्राकृतिक या वायरल उपाय सही नहीं होता। हार्ट अटैक के समय सिर्फ समय पर मेडिकल मदद ही जीवन बचा सकती है।
