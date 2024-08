High BP? अपनी प्लेट में जरूर शामिल करें इन फल-सब्जियां को

फलों और सब्जियों का महत्व Importance of Fruits and Vegetables in High BP High BP : एक नई स्टडी, जो अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित हुई है, ने एक पांच साल के इंटरवेंशनल रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल के परिणाम प्रस्तुत किए हैं। इस अध्ययन ने यह दर्शाया कि फल और सब्जियां (Fruits and Vegetables) उच्च रक्तचाप (High blood pressure) के इलाज में एक प्रभावशाली और आवश्यक भूमिका निभा सकती हैं।

डाइटरी एप्रोचेज़ टू स्टॉप हाइपरटेंशन (DASH) डाइट का लाभ Benefits of the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) Diet DASH डाइट, जो फलों और सब्जियों (Fruits and Vegetables) से भरपूर होती है, को प्राथमिक उच्च रक्तचाप (High BP) के इलाज के लिए पहली पसंद के रूप में अनुशंसित किया गया है। हालांकि, इसे अक्सर कम महत्व दिया जाता है और सही ढंग से लागू नहीं किया जाता, इसके बावजूद कि इस पर कई समर्थनकारी डेटा मौजूद हैं।

खुशहाल दिल और किडनी के लिए आहार Diet for a happy heart and kidneys High BP : अध्ययन में पाया गया कि एक एसिड-उत्पादक आहार (जिसमें उच्च मात्रा में पशु उत्पाद होते हैं) किडनी के लिए हानिकारक है, जबकि एक बेस-उत्पादक आहार (जिसमें फल और सब्जियाँ शामिल हैं) लाभकारी है। डॉ. डोनाल्ड ई. वेसन ने बताया कि फल और सब्जियाँ किडनी और दिल दोनों के लिए स्वस्थ हैं क्योंकि ये आहारिक एसिड को कम करती हैं।’

High BP? Fruits and Vegetables Could Be Your New Medicine शोध के निष्कर्ष अध्ययन में हाइपरटेंशन (High BP) वाले मरीजों को शामिल किया गया, जिनके पास मैक्रोएल्ब्यूमिनुरिया था, जो किडनी रोग और हृदय रोग के जोखिम का संकेत है। प्रतिभागियों को तीन समूहों में बांटा गया: एक समूह ने अपनी दैनिक डाइट में 2-4 कप फल और सब्जियाँ जोड़ीं, दूसरा समूह ने सोडियम बाइकार्बोनेट (NaHCO3) टैबलेट्स लीं, और तीसरा समूह मानक चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर रहा था।

परिणामों ने दिखाया कि फल और सब्जियां (Fruits and Vegetables) और NaHCO3 दोनों ने किडनी की सेहत में सुधार किया, लेकिन केवल फल और सब्जियाँ ही रक्तचाप (High BP) और हृदय रोग के जोखिम को कम करने में सक्षम थीं। सह-शोधकर्ता डॉ. मनींदर काहलोन ने कहा, “फलों और सब्जियों ने कम दवाइयों के साथ ये लाभ प्राप्त किए, जो हाइपरटेंशन के इलाज के लिए उन्हें एक मौलिक उपचार के रूप में समर्थन करते हैं।”

स्वस्थ आहार का महत्व डॉ. वेसन ने कहा कि लंबे समय तक बीमारियों के प्रबंधन के लिए आहार संबंधी हस्तक्षेप प्रभावी होते हैं और इनका प्राथमिकता दी जानी चाहिए। “हमें मरीजों के प्रबंधन में स्वस्थ आहार को शामिल करने के प्रयासों को बढ़ाना चाहिए और इसे जोखिम में रहने वाले जनसंख्या के लिए अधिक सुलभ बनाना चाहिए,”।

(आईएएनएस)