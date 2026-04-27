डायबिटीज की दवा मेटफॉर्मिन से हो सकता है HIV का इलाज! रिसर्च में हुआ खुलासा

इसे ऐसे समझिए कि HIV का वायरस बहुत शातिर चोर की तरह है। यह हमारे शरीर की छोटी-छोटी कोशिकाओं में जाकर छिप जाता है और सो जाता है। जैसे ही मरीज अपनी रोज वाली दवा बंद करता है, यह दोबारा शरीर को खोखला करने लगता है। वैज्ञानिकों ने अपनी इस नई रिसर्च में पाया है कि शुगर की इस गोली से यह वायरस शरीर में होने के बावजूद किसी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा और सोई हुई हालत में ही पड़ा रहेगा।