Hello Doctor: SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने दिए हॉर्मोन रोगों से जुड़े सवालाें के जवाब

शोध क्षेत्र ऑस्टियोपोरोसिस, पीसीओएस, टाइप 1 डायबिटीज और पिट्यूटरी है और राजस्थान मेडिकल काउंसिल और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एंडोक्रिनोलॉजी में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।

जयपुर

Akshita Deora

Oct 25, 2025

डॉ. बलराम शर्मा, एमडी, डीएम (एंडोक्रिनोलॉजी), एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं साथ ही पीजी टीचर और डीएम एंडोक्रिनोलॉजी कोर्स के परीक्षक भी हैं। इनके पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल में 50 से अधिक प्रकाशन हैं और कई पाठ्यपुस्तकों में विषयों का योगदान है। साथ ही शोध क्षेत्र ऑस्टियोपोरोसिस, पीसीओएस, टाइप 1 डायबिटीज और पिट्यूटरी है और राजस्थान मेडिकल काउंसिल और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एंडोक्रिनोलॉजी में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।


  1. मेरी थायरॉइड की दवा कितने समय तक रोज लेनी चाहिए और क्या दवा लेने का सही समय सुबह है या शाम? - रीमा वर्मा




  2. मुझे रोज कितनी बार ब्लड शुगर की जांच करनी चाहिए? - राजेश कुमार




  3. पीसीओएस की दवा के साथ किस तरह का आहार और व्यायाम मेरी हार्मोन संतुलन में मदद करेगा? - संजीवनी यादव




  4. जब मैं ज्यादा थकान या तनाव में होता हूं, तो हार्मोन की खुराक बदलनी होगी या नहीं? - अनिल मेहता




  5. थायरॉइड की दवा लेते समय मुझे कौन से खाद्य पदार्थ और सप्लीमेंट से बचना चाहिए? - नीता राठी




  6. हार्मोनल इलाज के अलावा हड्डियों को मजबूत रखने के लिए कौन सा व्यायाम और कैल्शियम सप्लीमेंट सही रहेगा? - मोहन लाल




  7. कोर्टिसोल की कमी की वजह से मुझे अतिरिक्त दवा लेनी होगी, और कैसे पता चलेगा? - सुमित कौल




  8. क्या पीसीओएस में दवा लेने के साथ वजन कम करना और हॉर्मोन संतुलन में मदद करेगा? - कविता जैन




  9. इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए दवा, डाइट और व्यायाम का सही संतुलन कैसे तय किया जाए?

हैलो डॉक्टर शो

