Hello Doctor: SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने दिए हॉर्मोन रोगों से जुड़े सवालाें के जवाब

डॉ. बलराम शर्मा, एमडी, डीएम (एंडोक्रिनोलॉजी), एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर में प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं साथ ही पीजी टीचर और डीएम एंडोक्रिनोलॉजी कोर्स के परीक्षक भी हैं। इनके पास राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नल में 50 से अधिक प्रकाशन हैं और कई पाठ्यपुस्तकों में विषयों का योगदान है। साथ ही शोध क्षेत्र ऑस्टियोपोरोसिस, पीसीओएस, टाइप 1 डायबिटीज और पिट्यूटरी है और राजस्थान मेडिकल काउंसिल और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन द्वारा एंडोक्रिनोलॉजी में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया है।