डॉक्टर से ऐसे पूछें सवालसेहत से जुड़े सवाल नाम, उम्र व मेडिकल हिस्ट्री के साथ यहां भेजें-वाट्सऐप- 7976058412फेसबुक- facebook.com/patrikahellodoctor/,facebook.com/ईमेल- healthpatrika@in.patrika.com

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