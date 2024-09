Walk according to your age : उम्र के अनुसार एक हफ्ते में कितना पैदल चलें ? मिलेगा इतना फायदा की कम हो जाएगा हेल्थ से जुड़ा एक्स्ट्रा खर्चा

Walk according to your age : एक रिसर्च का दावा है कि एक हफ्ते में कम से कम तीन बार 5000 से ज्यादा कदम चलने वालों की जिंदगी खुशहाल और लंबी हो सकती है! लाइफस्‍टाइल संबंधी बीमारियों जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, स्‍ट्रोक, मोटापा, डिप्रेशन आदि से भी बचा जा सकता है।

जयपुर•Sep 02, 2024 / 02:04 pm• Manoj Kumar

How many steps should you walk daily

How much should you walk in a week according to your age? : स्वस्थ जीवन की चाहत हर किसी के दिल में होती है, लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी और व्यस्तता के कारण इसे बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसे में, एक नया अध्ययन सामने आया है जो बताता है कि हफ्ते में कम से कम तीन बार 5,000 से अधिक कदम चलने से न केवल हमारी उम्र बढ़ सकती है, बल्कि विभिन्न जीवनशैली संबंधी बीमारियों से भी बचा जा सकता है।

रिसर्च के प्रमुख निष्कर्ष Walk according to your age : लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की खोज: हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स द्वारा किए गए शोध में यह खुलासा हुआ है कि प्रति सप्ताह तीन बार 5,000 कदम चलने से व्यक्ति की जीवनकाल में तीन साल का इजाफा हो सकता है। इसके अलावा, नियमित व्यायाम के खर्च में भी लगभग 13% की कमी देखी जा सकती है। पैदल चलने के लाभ Benefits of walking शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार: पैदल (Walking) चलने से हृदय की धड़कन बेहतर होती है और रक्तचाप नियंत्रित रहता है। इससे जोड़ों के दर्द में भी राहत मिलती है। इसके अलावा, नियमित पैदल चलने से शरीर एक्टिव रहता है और दिन भर की गतिविधियाँ सहजता से की जा सकती हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: पैदल (Walking) चलना मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। यह चिंता और अवसाद जैसी मानसिक समस्याओं को कम करने में सहायक होता है, जिससे आप खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। आधुनिक तकनीक का लाभ स्मार्ट वॉच की भूमिका: आजकल की आधुनिक तकनीक, जैसे स्मार्ट वॉच, ने पैदल (Walking) चलने की आदत को और भी सुविधाजनक बना दिया है। ये उपकरण न केवल समय बताते हैं, बल्कि आपके द्वारा चलाए गए कदमों का भी रिकॉर्ड रखते हैं, जिससे आप अपनी प्रगति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। रोजाना कितने कदम चलना चाहिए? How many steps should you walk daily? रोजाना की आदत: आमतौर पर, एक दिन में 10,000 कदम चलना (Walking) आदर्श माना जाता है। हालांकि, उम्र और स्वास्थ्य के अनुसार यह संख्या बदल सकती है। लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के शोध ने साबित कर दिया है कि हफ्ते में तीन बार 5,000 कदम चलना भी आपके स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। पैदल (Walking) चलना एक साधारण और प्रभावी तरीका है जो आपके जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। चाहे आप व्यस्त दिनचर्या में हों या अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित, पैदल चलना एक ऐसा समाधान है जो हर किसी के लिए अपनाया जा सकता है। नियमित रूप से चलने की आदत डालें और अपने जीवन में सुख-शांति का अनुभव करें।

