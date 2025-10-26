Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Ice Cream For Diabetics: डायबिटीज के साथ आइस क्रीम का आनंद कैसे लें? जानिए बिना शुगर बढ़ाए खाने के स्मार्ट टिप्स

Ice Cream For Diabetics: जब बात डायबिटीज के साथ आइस क्रीम खाने की होती है, तो अक्सर चिंता होती है कि कहीं इससे ब्लड शुगर न बढ़ जाए। हालांकि, ऐसा नहीं है। अगर आप सही आइस क्रीम का चुनाव करें और स्मार्ट तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। जानिए कैसे...

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 26, 2025

Diabetic Ice Cream Choices,Ice Cream For Diabetics,

Tips for Eating Ice Cream with Diabetes|फोटो सोर्स – Freepik

Ice Cream For Diabetics: जब भी आइस क्रीम की बात आती है, तो मन में ठंडे और मीठे स्वाद का ख्याल आता है, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पसंद होता है। लेकिन जब बात डायबिटीज के साथ आइस क्रीम खाने की होती है, तो अक्सर चिंता होती है कि कहीं इससे ब्लड शुगर न बढ़ जाए। हालांकि, ऐसा नहीं है। अगर आप सही आइस क्रीम का चुनाव करें और स्मार्ट तरीके से इसका सेवन करें, तो आप इसका पूरा आनंद उठा सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे स्मार्ट टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप बिना शुगर बढ़ाए अपनी पसंदीदा आइस क्रीम का मजा ले सकते हैं।

आइसक्रीम का ब्लड शुगर पर असर कैसे होता है?

आइसक्रीम में मौजूद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में जाकर जल्दी से ग्लूकोज़ में बदल जाते हैं। ग्लूकोज़ को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन का असर कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। फिर भी, रिसर्च बताती है कि अगर सीमित मात्रा में और सही तरीके से खाई जाए तो आइसक्रीम डायबिटीज डाइट का हिस्सा बन सकती है।जर्नल ऑफ डेयरी साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सीमित मात्रा में डेयरी डेज़र्ट जैसे आइसक्रीम का सेवन टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करने से जुड़ा पाया गया।हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह लाभ तभी संभव है जब पोर्टियन कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग पर ध्यान दिया जाए।

क्या डायबिटीज वाले लोग आइसक्रीम खा सकते हैं?

अगर आप मात्रा, समय और संयोजन का ध्यान रखें तो आइसक्रीम को अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। ध्यान रखें कि मुख्य रूप से संपूर्ण अनाज, सब्जियां और प्रोटीन का सेवन प्राथमिकता में होना चाहिए। आइसक्रीम जैसी चीजें कभी-कभी, सीमित मात्रा में ली जा सकती हैं।बात सिर्फ मात्रा और सही चुनाव की है।

डायबिटीज वालों के लिए सही आइसक्रीम कैसे चुनें?

  • लो शुगर और लो कार्ब विकल्प चुनें - प्रति सर्विंग 30 ग्राम से कम कार्ब्स और 13 ग्राम से कम ऐडेड शुगर हो।
  • नेचुरल स्वीटनर वाली आइसक्रीम लें – स्टीविया, मॉन्क फ्रूट या एरिथ्रिटॉल से बनी आइसक्रीम ब्लड शुगर पर कम असर डालती है।
  • कैलोरी पर नजर रखें – प्रति सर्विंग 250 कैलोरी या उससे कम वाली आइसक्रीम चुनें।
  • हेल्दी मिक्स-इन्स – नट्स, सीड्स या डार्क चॉकलेट बिट्स वाली आइसक्रीम फाइबर और हेल्दी फैट देती है, जो शुगर स्पाइक को कम करती है।

आइसक्रीम का आनंद लेने के समझदार तरीके

  • मॉडरेशन जरूरी है – आधा कप या एक स्कूप तक सीमित रहें।
  • प्रोटीन के साथ खाएं – दही, नट्स या अंडे जैसी चीजों के साथ खाने से शुगर धीरे बढ़ती है।
  • मीठे को डिनर प्लान में एडजस्ट करें – अगर आइसक्रीम खानी है, तो डिनर में कार्ब कम लें।
  • घर पर बनाएं हेल्दी आइसक्रीम – बिना शुगर वाली, फ्रूट-बेस्ड या ग्रीक योगर्ट आइसक्रीम ट्राय करें।
  • स्मार्ट टॉपिंग चुनें – शुगर स्प्रिंकल्स की जगह नट्स, सीड्स या लो-फैट योगर्ट डालें।
  • ब्लड शुगर मॉनिटर करें – आइसक्रीम खाने के बाद स्तर चेक करें ताकि आपको पता चले कि शरीर पर इसका क्या असर है।

ये भी पढ़ें

New Diabetes in Babies : ‘लाइलाज’ है ये नया डायबिटीज, 6 माह के मासूमों में मिला, वैज्ञानिक हैरान!
स्वास्थ्य
New Diabetes in Babies, neonatal diabetes, neonatal diabetes symptoms, neonatal diabetes kya hai,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Oct 2025 11:00 am

Hindi News / Health / Ice Cream For Diabetics: डायबिटीज के साथ आइस क्रीम का आनंद कैसे लें? जानिए बिना शुगर बढ़ाए खाने के स्मार्ट टिप्स

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Scleroderma-Cancer Connection : ऑटोइम्यून चेतावनी : सिस्टमिक स्क्लेरोसिस से 70% तक बढ़ा कैंसर का खतरा, जानिए क्या है ये

Scleroderma-Cancer Connection
स्वास्थ्य

Health News : सीएचसी को बना दिया जिला अस्पताल, अब ब्लॉक में नहीं है एक भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाटाबोड़ को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनने की योजना काफी दिनों से चली आ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने भी शासन को पत्र लिखा है। लेकिन अभी तक शासन स्तर पर अभी तक कोई पहल नहीं हुई है।
बालोद

Excess Protein side effects : क्या अधिक प्रोटीन खाने से सच में बढ़ती है ताकत, दिल के लिए ये कितना सही, विशेषज्ञ से जानिए

Experts warns for Excess Protein, Excess Protein use, Excess Protein side effects, Excess Protein risk for heart diseases,
Patrika Special News

Satish Shah Death Reason : फेमस एक्टर सतीश शाह की मौत, ये बीमारी बनी मौत का कारण

Satish Shah
स्वास्थ्य

Hello Doctor: SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रोफेसर और सीनियर कंसल्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ने दिए हॉर्मोन रोगों से जुड़े सवालाें के जवाब

स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.