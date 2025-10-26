Ice Cream For Diabetics: डायबिटीज के साथ आइस क्रीम का आनंद कैसे लें? जानिए बिना शुगर बढ़ाए खाने के स्मार्ट टिप्स

आइसक्रीम में मौजूद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में जाकर जल्दी से ग्लूकोज़ में बदल जाते हैं। ग्लूकोज़ को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन का असर कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। फिर भी, रिसर्च बताती है कि अगर सीमित मात्रा में और सही तरीके से खाई जाए तो आइसक्रीम डायबिटीज डाइट का हिस्सा बन सकती है।जर्नल ऑफ डेयरी साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सीमित मात्रा में डेयरी डेज़र्ट जैसे आइसक्रीम का सेवन टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करने से जुड़ा पाया गया।हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह लाभ तभी संभव है जब पोर्टियन कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग पर ध्यान दिया जाए।