Ice Cream For Diabetics: डायबिटीज के साथ आइस क्रीम का आनंद कैसे लें? जानिए बिना शुगर बढ़ाए खाने के स्मार्ट टिप्स

Tips for Eating Ice Cream with Diabetes|फोटो सोर्स – Freepik
Ice Cream For Diabetics: जब भी आइस क्रीम की बात आती है, तो मन में ठंडे और मीठे स्वाद का ख्याल आता है, जो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को पसंद होता है। लेकिन जब बात डायबिटीज के साथ आइस क्रीम खाने की होती है, तो अक्सर चिंता होती है कि कहीं इससे ब्लड शुगर न बढ़ जाए। हालांकि, ऐसा नहीं है। अगर आप सही आइस क्रीम का चुनाव करें और स्मार्ट तरीके से इसका सेवन करें, तो आप इसका पूरा आनंद उठा सकते हैं। इस लेख में हम आपको ऐसे स्मार्ट टिप्स देंगे, जिनकी मदद से आप बिना शुगर बढ़ाए अपनी पसंदीदा आइस क्रीम का मजा ले सकते हैं।
आइसक्रीम में मौजूद सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स शरीर में जाकर जल्दी से ग्लूकोज़ में बदल जाते हैं। ग्लूकोज़ को कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है। डायबिटीज के मरीजों में इंसुलिन का असर कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है। फिर भी, रिसर्च बताती है कि अगर सीमित मात्रा में और सही तरीके से खाई जाए तो आइसक्रीम डायबिटीज डाइट का हिस्सा बन सकती है।जर्नल ऑफ डेयरी साइंस में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, सीमित मात्रा में डेयरी डेज़र्ट जैसे आइसक्रीम का सेवन टाइप 2 डायबिटीज के जोखिम को कम करने से जुड़ा पाया गया।हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि यह लाभ तभी संभव है जब पोर्टियन कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग पर ध्यान दिया जाए।
अगर आप मात्रा, समय और संयोजन का ध्यान रखें तो आइसक्रीम को अपनी डाइट में शामिल किया जा सकता है। ध्यान रखें कि मुख्य रूप से संपूर्ण अनाज, सब्जियां और प्रोटीन का सेवन प्राथमिकता में होना चाहिए। आइसक्रीम जैसी चीजें कभी-कभी, सीमित मात्रा में ली जा सकती हैं।बात सिर्फ मात्रा और सही चुनाव की है।
