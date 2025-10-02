Lifestyle Health Risks: ऑफिस की कुर्सी से बीमारियां! डायबिटीज से लेकर दिल की बीमारी का खतरा, सर्वे में खुलासा

डायबिटीज से लेकर दिल की बीमारी का खतरा, सर्वे में खुलासा। (Image Source: Gemini AI)
Diseases In Working Class: भारत में जैसे-जैसे कार्यबल बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे बीमारियों का घेराव भी बढ़ता जा रहा है। काम की बढ़ती जिम्मेदारी और कुर्सी पर बिताया गया लंबा समय बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। लूप हेल्थ द्वारा जारी भारत कार्यबल स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में आईटी, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और खुदरा क्षेत्र के 3,437 पेशेवरों के 2,14,000 से ज्यादा बायोमार्कर परीक्षणों और सर्वेक्षणों का विश्लेषण किया गया। इसमें चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं।
घर के अंदर काम करने से विटामिन डी की कमी 45% अधिक हो जाती है, साथ ही आंखों में तनाव और मुद्रा संबंधी समस्याएं भी होती हैं।
शिफ्ट में काम और शारीरिक मांग के कारण तनाव बढ़ता है और चोट से संबंधित दावे 30% अधिक होते हैं।
निष्क्रिय भूमिकाएं ग्लूकोज अनियमितताओं और पीठ दर्द में योगदान करती हैं।
स्वास्थ्य संबंधी अधिक जानकारी के बावजूद थकान और नींद संबंधी विकार अधिक हैं।
लंबे समय तक खड़े रहने और अनियमित भोजन के कारण पैरों और तलवों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं।
जापान और सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में, भारतीय पेशेवर 10-15 साल पहले ही गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं, जिससे स्वस्थ कामकाजी जीवन में 15-20 साल का अंतर आ रहा है। नियोक्ताओं और निवेशकों के लिए, इसका मतलब है स्वास्थ्य सेवा की उच्च लागत और प्रतिभाओं को बनाए रखने की चुनौतियां।
भारत का डेमोग्राफिक लाभांश विकास अनुमानों की आधारशिला है। लेकिन बढ़ती मेटाबॉलिज्म संबंधी स्थितियां, दीर्घकालिक थकान और रोकथाम योग्य कमियां इस लाभ को कम कर सकती हैं।
