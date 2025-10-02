Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Lifestyle Health Risks: ऑफिस की कुर्सी से बीमारियां! डायबिटीज से लेकर दिल की बीमारी का खतरा, सर्वे में खुलासा

Health Problems: अगर आप भी रोज 8-10 घंटे ऑफिस की कुर्सी पर बैठे रहते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। हाल ही में लूप हेल्थ के सर्वे में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। जिसमें, बताया गया है कि ऑफिस में लंबे समय तक बैठकर काम करने वाले लोग डायबिटीज, एनीमिया, और हार्ट डिजीज जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे में हैं।

2 min read

भारत

image

Anamika Mishra

Oct 02, 2025

Office lifestyle health risks, Sitting job health problems, Diabetes risk in working professionals, Heart disease risk in office workers, Sedentary lifestyle health issues,

डायबिटीज से लेकर दिल की बीमारी का खतरा, सर्वे में खुलासा। (Image Source: Gemini AI)

Diseases In Working Class: भारत में जैसे-जैसे कार्यबल बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे बीमारियों का घेराव भी बढ़ता जा रहा है। काम की बढ़ती जिम्मेदारी और कुर्सी पर बिताया गया लंबा समय बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। लूप हेल्थ द्वारा जारी भारत कार्यबल स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में आईटी, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और खुदरा क्षेत्र के 3,437 पेशेवरों के 2,14,000 से ज्यादा बायोमार्कर परीक्षणों और सर्वेक्षणों का विश्लेषण किया गया। इसमें चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं।

किस बीमारी का कितना खतरा

  • लगभग 37% कर्मचारियों में असामान्य ग्लूकोज मेटाबोलिज्म पाया जाता है। ये प्री-डायबिटीज और डायबिटीज का खतरा पैदा करता है।
  • 34% शहरी महिला पेशेवर चिकित्सकीय रूप से एनीमिया से पीड़ित हैं, जो अनुपस्थिति की उच्च दर से जुड़ा हुआ है।
  • अलग-अलग ऐज ग्रुप के 41% कर्मचारियों में विटामिन बी12 की कमी पाई गई है, जिससे कॉग्निटिव प्रोडक्टिविटी कम हो सकती है।
  • मुंबई में 82% महिलाओं में एचडीएल कोलेस्ट्रॉल सुरक्षात्मक स्तर से नीचे है, जिससे दिल की बीमारी का जोखिम बढ़ता है।
  • तीन में से एक पेशेवर उच्च तनाव की रिपोर्ट करता है और 25% से अधिक लोग रात में छह घंटे से भी कम सोते हैं, जिससे नौकरी छोड़ने की दर बढ़ जाती है।

वर्किग क्षेत्र से जुड़ी बीमारियां का खतरा

आईटी एवं प्रौद्योगिकी

घर के अंदर काम करने से विटामिन डी की कमी 45% अधिक हो जाती है, साथ ही आंखों में तनाव और मुद्रा संबंधी समस्याएं भी होती हैं।

मैन्युफैक्चरिंग

शिफ्ट में काम और शारीरिक मांग के कारण तनाव बढ़ता है और चोट से संबंधित दावे 30% अधिक होते हैं।

वित्तीय सेवाएं

निष्क्रिय भूमिकाएं ग्लूकोज अनियमितताओं और पीठ दर्द में योगदान करती हैं।

स्वास्थ्य देखभाल

स्वास्थ्य संबंधी अधिक जानकारी के बावजूद थकान और नींद संबंधी विकार अधिक हैं।

रिटेल एवं हॉस्पिटैलिटी

लंबे समय तक खड़े रहने और अनियमित भोजन के कारण पैरों और तलवों से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं।

भारतीयों में बढ़ती बीमारियां

जापान और सिंगापुर जैसे देशों की तुलना में, भारतीय पेशेवर 10-15 साल पहले ही गंभीर बीमारियों का सामना कर रहे हैं, जिससे स्वस्थ कामकाजी जीवन में 15-20 साल का अंतर आ रहा है। नियोक्ताओं और निवेशकों के लिए, इसका मतलब है स्वास्थ्य सेवा की उच्च लागत और प्रतिभाओं को बनाए रखने की चुनौतियां।

इकोनॉमिक और पॉलिसी इम्प्लीकेशन

भारत का डेमोग्राफिक लाभांश विकास अनुमानों की आधारशिला है। लेकिन बढ़ती मेटाबॉलिज्म संबंधी स्थितियां, दीर्घकालिक थकान और रोकथाम योग्य कमियां इस लाभ को कम कर सकती हैं।

क्या करें

  • खराब स्वास्थ्य की वास्तविक लागत को समझने के लिए स्वास्थ्य मेट्रिक्स को व्यावसायिक रणनीति के साथ मिलाएं।
  • सामयिक स्वास्थ्य शिविरों के स्थान पर निरंतर निवारक देखभाल।
  • व्यक्तिगत बीमा योजनाएं जो व्यक्तिगत जोखिमों के अनुकूल होती हैं।
  • डेटा-संचालित हस्तक्षेप जो गोपनीयता बनाए रखते हुए समस्याओं की शीघ्र पहचान करते हैं।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

