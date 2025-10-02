Lifestyle Health Risks: ऑफिस की कुर्सी से बीमारियां! डायबिटीज से लेकर दिल की बीमारी का खतरा, सर्वे में खुलासा

Diseases In Working Class: भारत में जैसे-जैसे कार्यबल बढ़ता जा रहा है, वैसे-वैसे बीमारियों का घेराव भी बढ़ता जा रहा है। काम की बढ़ती जिम्मेदारी और कुर्सी पर बिताया गया लंबा समय बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। लूप हेल्थ द्वारा जारी भारत कार्यबल स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में आईटी, वित्तीय सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा और खुदरा क्षेत्र के 3,437 पेशेवरों के 2,14,000 से ज्यादा बायोमार्कर परीक्षणों और सर्वेक्षणों का विश्लेषण किया गया। इसमें चौंकाने वाले निष्कर्ष सामने आए हैं।