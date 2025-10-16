Flu Epidemic : इस देश ने घोषित किया फ्लू को राष्ट्रीय महामारी, तुरंत वैक्सीन लगाने की अपील

Japan Flu Epidemic 2025 : बदलते मौसम और लोगों की कम होती रोग-प्रतिरोधक क्षमता की वजह से आने वाले महीनों में फ्लू के बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन अब हालात उम्मीद से ज्यादा बिगड़ गए हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है और कई स्कूलों को बंद करना पड़ा है। इसी वजह से जापान ने पूरे देश में फ्लू के प्रकोप की घोषणा कर दी है, जिससे उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी दबाव पड़ रहा है।