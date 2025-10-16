Patrika LogoSwitch to English

Flu Epidemic : इस देश ने घोषित किया फ्लू को राष्ट्रीय महामारी, तुरंत वैक्सीन लगाने की अपील

Influenza Outbreak Hits Japan Early : जापान में फ्लू महामारी घोषित, अस्पतालों में बढ़ते मरीज और स्कूल बंद। स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिकों से जल्द वैक्सीन लगवाने की अपील की।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 16, 2025

Japan Flu Epidemic 2025

Japan Flu Epidemic 2025 : 5 हफ्ते पहले शुरू हुआ फ्लू का मौसम: (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)वायरल लहर से जापान के अस्पताल भरे

Japan Flu Epidemic 2025 : बदलते मौसम और लोगों की कम होती रोग-प्रतिरोधक क्षमता की वजह से आने वाले महीनों में फ्लू के बढ़ने की उम्मीद थी। लेकिन अब हालात उम्मीद से ज्यादा बिगड़ गए हैं। अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है और कई स्कूलों को बंद करना पड़ा है। इसी वजह से जापान ने पूरे देश में फ्लू के प्रकोप की घोषणा कर दी है, जिससे उनकी स्वास्थ्य व्यवस्था पर काफी दबाव पड़ रहा है।

जापान में फ्लू महामारी | Japan Flu Epidemic 2025

जापानी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्वास्थ्य मंत्रालय ने पुष्टि की है कि राष्ट्रीय औसत महामारी की सीमा को पार कर गया है, और प्रति चिकित्सा संस्थान 1.04 मरीज़ों तक पहुंच गया है। आश्चर्य की बात यह है कि आमतौर पर जापान में नवंबर के अंत या दिसंबर से फ्लू का मौसम शुरू होता है, लेकिन इस साल इसका प्रकोप लगभग पांच हफ्ते पहले ही आ गया है, जिससे नागरिक और अधिकारी चिंतित हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 3 अक्टूबर तक, 4,000 से ज्यादा लोग इन्फ्लूएंजा के कारण अस्पताल में भर्ती हो चुके थे, जो पिछले हफ्ते की तुलना में चार गुना ज्यादा है। जापान के 47 प्रान्तों में से 28 में बढ़ते मामलों की सूचना मिली है। विशेष रूप से टोक्यो, ओकिनावा और कागोशिमा में कम से कम 135 स्कूल और चाइल्डकैअर केंद्र अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं, जिससे देश भर में जन स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।

तेजी से फैलते वायरस की चेतावनी

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, शुरुआती और तीव्र प्रकोप फ्लू वायरस के व्यवहार में बदलाव का संकेत हो सकता है। होक्काइडो के स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर योको त्सुकामोटो ने जापानी मीडिया से बात करते हुए कहा, इस साल फ्लू का मौसम बहुत जल्दी शुरू हो गया है, लेकिन बदलते वैश्विक परिवेश में यह एक आम स्थिति बन सकती है।

त्सुकामोटो ने कहा कि लोगों को फ्लू से बचने के लिए कुछ आसान सावधानियाँ ज़रूर अपनानी चाहिए — जैसे टीका लगवाना, मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना और संक्रमण फैलने से बचना।
विशेषज्ञों ने खास तौर पर बुजुर्गों, छोटे बच्चों और पहले से बीमार लोगों से जल्द टीका लगवाने की अपील की है।

उन्होंने कहा, ज्यादातर स्वस्थ लोगों के लिए फ्लू थोड़ी परेशानी जरूर देता है, लेकिन ज्यादा खतरनाक नहीं होता। मगर जिनकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता कम है, उनके लिए जल्दी टीका लगवाना बहुत जरूरी है।
टीका लगवाने से न सिर्फ व्यक्ति खुद सुरक्षित रहता है, बल्कि इससे पूरे समुदाय में वायरस का फैलाव भी कम होता है।

यात्रा सलाह: Travel advisory Japan flu

जापान अभी भी दुनिया के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक है, और 2025 में वहां रिकॉर्ड संख्या में विदेशी पर्यटकों के आने की उम्मीद है। लेकिन जैसे-जैसे फ्लू तेजी से फैल रहा है, विशेषज्ञ यात्रियों को सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं।

scmp.com की रिपोर्ट के मुताबिक, टोक्यो की ट्रैवल मार्केटिंग विशेषज्ञ एशले हार्वे ने यात्रियों से कहा है कि वे कोविड-19 के समय जैसी साफ-सफाई की आदतें बनाए रखें। उन्होंने कहा, भले ही यह फ्लू का स्ट्रेन अलग हो, लेकिन मास्क पहनना और नियमित रूप से हाथ धोना बहुत असरदार हो सकता है।

हालांकि सरकार ने अभी तक कोई सख्त पाबंदियां नहीं लगाई हैं, लेकिन स्कूलों और दफ्तरों में आने-जाने के नियम अपनाने की सलाह दी जा रही है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके।

आगे के लिए सबसे जरूरी बातें हैं — सावधानी, टीकाकरण और जागरूकता। जापान का स्वास्थ्य मंत्रालय हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है क्योंकि फ्लू के मामले उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं।

