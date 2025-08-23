Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Jaswinder Bhalla Death News: बुझ गया कॉमेडी का चमकता सितारा, इस दिमागी बीमारी ने छीना जसविंदर भल्ला को, पहचानें शुरुआती संकेत

Jaswinder Bhalla Death News: पंजाबी सिनेमा और कॉमेडी की दुनिया का बड़ा नाम, जसविंदर भल्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। 65 साल की उम्र में उनका अचानक निधन होने से पूरी इंडस्ट्री और उनके चाहने वाले गहरे सदमे में हैं।

भारत

MEGHA ROY

Aug 23, 2025

Jaswinder Bhalla Death Reason फोटो सोर्स – jaswinderbhalla/Instagram

Jaswinder Bhalla Death Causes And Disease: पंजाबी सिनेमा और कॉमेडी की दुनिया का बड़ा नाम, जसविंदर भल्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। 65 साल की उम्र में उनका अचानक निधन होने से पूरी इंडस्ट्री और उनके चाहने वाले गहरे सदमे में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार शाम उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया और तुरंत फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। लेकिन हालत गंभीर होने और काफी रक्तस्राव होने के कारण डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार तड़के सुबह 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। तो जानिए ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण और बचाव के उपाय, ताकि आप भी सतर्क रहें।

Jaswinder Bhalla Dies: फेमस कॉमेडियन का निधन, फिल्मों में भी कर चुके थे काम
बॉलीवुड
Jaswinder Bhalla Dies

ब्रेन स्ट्रोक क्यों है इतना खतरनाक?

मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में न्यूरोइंटरवेंशन सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉ. विपुल गुप्ता बताते हैं कि स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसे हल्के में लेना जानलेवा साबित हो सकता है।यह तब होता है जब मस्तिष्क को खून पहुंचाने वाली नसें या तो ब्लॉक हो जाती हैं या फट जाती हैं। ऐसे में कुछ ही मिनटों में मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। यही वजह है कि स्ट्रोक को “ब्रेन अटैक” भी कहा जाता है।

भारत में हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं। देर होने पर मरीज या तो जान गंवा देता है या फिर स्थायी रूप से लकवे, बोलने और समझने में कठिनाई जैसी समस्याओं का शिकार हो सकता है।

किन लक्षणों को नजरअंदाज न करें

डॉ. गुप्ता बताते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण अचानक दिखाई देते हैं और इन्हें तुरंत पहचानना बेहद जरूरी है।
चेहरे का टेढ़ा होना या मुस्कुराने में दिक्कत

  • शरीर के एक हिस्से (हाथ या पैर) में कमजोरी या सुन्नपन
  • बोलने में अटकना या शब्द गड़बड़ाना
  • अचानक धुंधला दिखाई देना या नजर चली जाना
  • तेज सिरदर्द और चक्कर आना

इसे याद रखने के लिए डॉक्टर ‘FAST फॉर्मूला’ बताया

  • F (Face): चेहरा टेढ़ा हो रहा है क्या?
  • A (Arms): हाथ उठाने में परेशानी तो नहीं?
  • S (Speech): बोलने में समस्या है?
  • T (Time): समय न गंवाएं, तुरंत अस्पताल पहुंचें।

स्ट्रोक से बचाव कैसे करें?

  • धूम्रपान और शराब से दूरी बनाएं।
  • नियमित व्यायाम और संतुलित आहार अपनाएं।
  • ब्लड प्रेशर और शुगर को नियंत्रित रखें।
  • समय-समय पर हेल्थ चेकअप जरूर कराएं।
  • मोटापा और कोलेस्ट्रॉल पर काबू रखें।

कौन थे जसविंदर भल्ला

4 मई 1960 को लुधियाना के दोराहा में जन्मे जसविंदर भल्ला ने तीन दशकों से ज्यादा का सफर पंजाबी फिल्मों और थिएटर को समर्पित किया। साल 1988 में बल मुकुंद शर्मा के साथ शुरुआत करने के बाद उन्होंने ‘छनकाटा’ सीरीज़ से ऐसी पहचान बनाई, जो हर घर तक पहुंची। उनकी कॉमिक टाइमिंग और सादगी ने उन्हें पंजाबी सिनेमा का एक चमकता सितारा बना दिया।

Jaswinder Bhalla Dies: जसविंदर भल्ला की कैसे हुई मौत? आनन-फानन में लेकर गए थे हॉस्पिटल, वजह आई सामने
बॉलीवुड
Jaswinder Bhalla Death reason

