Jaswinder Bhalla Death News: बुझ गया कॉमेडी का चमकता सितारा, इस दिमागी बीमारी ने छीना जसविंदर भल्ला को, पहचानें शुरुआती संकेत

Jaswinder Bhalla Death Causes And Disease: पंजाबी सिनेमा और कॉमेडी की दुनिया का बड़ा नाम, जसविंदर भल्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। 65 साल की उम्र में उनका अचानक निधन होने से पूरी इंडस्ट्री और उनके चाहने वाले गहरे सदमे में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार शाम उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया और तुरंत फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। लेकिन हालत गंभीर होने और काफी रक्तस्राव होने के कारण डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार तड़के सुबह 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। तो जानिए ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण और बचाव के उपाय, ताकि आप भी सतर्क रहें।
मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में न्यूरोइंटरवेंशन सर्जरी विभाग के डायरेक्टर डॉ. विपुल गुप्ता बताते हैं कि स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है, जिसे हल्के में लेना जानलेवा साबित हो सकता है।यह तब होता है जब मस्तिष्क को खून पहुंचाने वाली नसें या तो ब्लॉक हो जाती हैं या फट जाती हैं। ऐसे में कुछ ही मिनटों में मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगती हैं। यही वजह है कि स्ट्रोक को “ब्रेन अटैक” भी कहा जाता है।
भारत में हर साल लाखों लोग इसकी चपेट में आते हैं। देर होने पर मरीज या तो जान गंवा देता है या फिर स्थायी रूप से लकवे, बोलने और समझने में कठिनाई जैसी समस्याओं का शिकार हो सकता है।
डॉ. गुप्ता बताते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक के लक्षण अचानक दिखाई देते हैं और इन्हें तुरंत पहचानना बेहद जरूरी है।
चेहरे का टेढ़ा होना या मुस्कुराने में दिक्कत
4 मई 1960 को लुधियाना के दोराहा में जन्मे जसविंदर भल्ला ने तीन दशकों से ज्यादा का सफर पंजाबी फिल्मों और थिएटर को समर्पित किया। साल 1988 में बल मुकुंद शर्मा के साथ शुरुआत करने के बाद उन्होंने ‘छनकाटा’ सीरीज़ से ऐसी पहचान बनाई, जो हर घर तक पहुंची। उनकी कॉमिक टाइमिंग और सादगी ने उन्हें पंजाबी सिनेमा का एक चमकता सितारा बना दिया।