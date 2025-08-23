Jaswinder Bhalla Death News: बुझ गया कॉमेडी का चमकता सितारा, इस दिमागी बीमारी ने छीना जसविंदर भल्ला को, पहचानें शुरुआती संकेत

Jaswinder Bhalla Death Causes And Disease: पंजाबी सिनेमा और कॉमेडी की दुनिया का बड़ा नाम, जसविंदर भल्ला अब हमारे बीच नहीं रहे। 65 साल की उम्र में उनका अचानक निधन होने से पूरी इंडस्ट्री और उनके चाहने वाले गहरे सदमे में हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुधवार शाम उन्हें ब्रेन स्ट्रोक आया और तुरंत फोर्टिस अस्पताल ले जाया गया। लेकिन हालत गंभीर होने और काफी रक्तस्राव होने के कारण डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार तड़के सुबह 4 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। तो जानिए ब्रेन स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण और बचाव के उपाय, ताकि आप भी सतर्क रहें।