Kuposhan: मध्य प्रदेश में कुपोषण ने फिर ली मासूम की जान, जानिए इसके लक्षण और समय रहते इलाज के तरीके

Kuposhan Symptoms: एक बार फिर कुपोषण ने एक मासूम की जान ले ली है, जिससे यह गंभीर समस्या और भी उजागर हो रही है।मध्य प्रदेश के सतना जिले का मामला। जिला अस्पताल में अति गंभीर कुपोषण से पीड़ित चार महीने के हुसैन रजा की मौत हो गई। 18 अक्टूबर को परिजन शिशु को अस्पताल लाए थे। यह एक ऐसी बीमारी है जो सही पोषण की कमी के कारण होती है और इसके लक्षण शुरुआत में पहचानना मुश्किल हो सकता है। हालांकि, सही समय पर इलाज और सावधानी से इससे बचाव किया जा सकता है। आइए, जानते हैं कुपोषण के लक्षण, इसके कारण और बचाव के उपाय, ताकि हम सभी मिलकर इसे रोक सकें।