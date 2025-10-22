कुपोषण ने फिर छीन ली मासूम की जिंदगी, दस्तक अभियान में लापरवाही… नोटिस जारी

MP News: जिला अस्पताल में अति गंभीर कुपोषण से पीड़ित चार महीने के हुसैन रजा की मौत हो गई। 18 अक्टूबर को परिजन शिशु को अस्पताल लाए थे। ओपीडी में डॉ. संदीप द्विवेदी ने बच्चे को देखा और तुरंत पीकू (पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट) में भर्ती कराया। रजा का वजन ढाई किलो था। समान्यत: 5 किलो या इससे ज्यादा होना चाहिए। डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने के हरसंभव प्रयास किए, लेकिन सोमवार सुबह 11 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया।