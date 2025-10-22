Patrika LogoSwitch to English

सतना

कुपोषण ने फिर छीन ली मासूम की जिंदगी, दस्तक अभियान में लापरवाही… नोटिस जारी

MP news: मध्य प्रदेश के सतना जिले का मामला, जन्म के समय 3 किलो का था मासूम, दस्तक अभियान के तहत नहीं दिया गया ध्यान, जिम्मेदारों को नोटिस जारी...

less than 1 minute read

सतना

image

Sanjana Kumar

Oct 22, 2025

MP News

MP News: मध्य प्रदेश के सतना में लापरवाही से गई मासूम की जान। (फोटो: पत्रिका)

MP News: जिला अस्पताल में अति गंभीर कुपोषण से पीड़ित चार महीने के हुसैन रजा की मौत हो गई। 18 अक्टूबर को परिजन शिशु को अस्पताल लाए थे। ओपीडी में डॉ. संदीप द्विवेदी ने बच्चे को देखा और तुरंत पीकू (पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट) में भर्ती कराया। रजा का वजन ढाई किलो था। समान्यत: 5 किलो या इससे ज्यादा होना चाहिए। डॉक्टरों ने बच्चे को बचाने के हरसंभव प्रयास किए, लेकिन सोमवार सुबह 11 बजे बच्चे ने दम तोड़ दिया।

कुपोषण ने ली जान, तो जिम्मेदारों को नोटिस जारी

सतना में सामने आए इस मामले में कुपोषण की वजह से बच्चे की शरीर प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो गई थी। निमोनिया, अन्य संक्रमण ने घेर लिया। सीएमएचओ डॉ. एलके तिवारी ने सेक्टर मेडिकल ऑफिसर पीएचसी खुटहा डॉ. एसपी श्रीवास्तव, आशा कार्यकर्ता मरवा उर्मिला सतनामी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपस्वास्थ्य केंद्र मरवा लक्ष्मी रावत, सेक्टर सुपरवाइजर खुटहा राजकिशोर शुक्ला को नोटिस जारी किया है।

जन्म के समय 3 किलो, तो अभियान पर उठे सवाल

सीएमएचओ ने पूछा है कि रजा का जन्म 2 जुलाई 2025 को हुआ। तब वजन तीन किलो था। जिले में जुलाई-सितंबर तक चलाए गए दस्तक अभियान में कुपोषित बच्चों की पहचान कर एनआरसी में भर्ती कराया जाना था, लेकिन यह जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। नियमित फॉलोअप और टीकाकरण भी नहीं किया गया।

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / कुपोषण ने फिर छीन ली मासूम की जिंदगी, दस्तक अभियान में लापरवाही… नोटिस जारी

सतना

मध्य प्रदेश न्यूज़

