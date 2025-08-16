Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Vrat Diet tips for Diabetes : अगर आपको डायबिटिज है तो व्रत के दौरान खाएं ये लो ग्लाइसिमिक फूड

Vrat Diet tips for Diabetes : व्रत के दौरान कमजोरी और थकान से बचने के लिए डाइट में लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स वाले फल, नारियल पानी, नींबू पानी और कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करें। जानें व्रत में एनर्जी और सेहत बनाए रखने के आसान और पौष्टिक उपाय।

भारत

Dimple Yadav

Aug 16, 2025

Vrat Diet tips for Diabetes
Vrat Diet tips for Diabetes (Photo- freepik)

Vrat Diet tips for Diabetes : जन्माष्टमी और अन्य व्रतों के दौरान अक्सर लोग घंटों उपवास रखते हैं। ऐसे समय शरीर में कमजोरी, थकान और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं, डायबिटिज वाले लोग और बच्चों को व्रत के समय अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सही डाइट और संतुलित खानपान से आप पूरे दिन एक्टिव रह सकते हैं और शरीर को जरूरी पोषण भी मिलता रहेगा।

नारियल पानी और नींबू पानी पिएं

व्रत के समय शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट की कमी जल्दी हो जाती है। नारियल पानी और नींबू पानी पीना सबसे बेहतर विकल्प है। यह तुरंत ऊर्जा देता है, पाचन दुरुस्त रखता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है।

ये भी पढ़ें

Diabetes Myth: डायबिटीज से जुड़े 3 बड़े झूठ, जिन पर अब तक आप करते रहे यकीन
स्वास्थ्य
Diabetes Myth

लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स वाले फल खाएं

व्रत के दौरान लो GI (ग्लाइसिमिक इंडेक्स) वाले फल खाना सबसे बेहतर रहता है। इनसे शरीर को धीरे-धीरे शुगर मिलती है और एनर्जी लंबे समय तक बनी रहती है।

सेब

अमरूद

नाशपाती

संतरा

पपीता

ये फल ब्लड शुगर लेवल को अचानक नहीं बढ़ाते और शरीर को हल्की-फुल्की एनर्जी लगातार देते रहते हैं।

कैल्शियम युक्त खाद्य पदार्थ लें

व्रत में दूध, दही और पनीर जैसे कैल्शियम से भरपूर खाद्य पदार्थ जरूर शामिल करें। यह हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत रखते हैं।

प्रोटीन पर भी दें ध्यान

व्रत के दौरान प्रोटीन की कमी हो सकती है। ऐसे में मूंगफली, दूध, दही या पनीर का सेवन करें। इससे शरीर को पर्याप्त प्रोटीन मिलेगा और मांसपेशियां भी कमजोर नहीं होंगी।

संतुलित और पौष्टिक आहार जरूरी

डॉक्टर मंजोज झा (वरिष्ठ आयुर्वेदिक विशेषज्ञ) के अनुसार, अगर आप व्रत को सही तरीके से निभाना चाहते हैं तो शरीर को हाइड्रेटेड रखें और लो GI फूड्स चुनें। इनसे शरीर को सभी जरूरी पोषण मिलते हैं और कमजोरी महसूस नहीं होती।

ये भी पढ़ें

Early Signs of Diabetes: पुरुषों में डायबिटीज के 3 शुरुआती लक्षण, जिन्हें नजरअंदाज न करें
स्वास्थ्य
Early Signs of Diabetes

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

Health department

health news

Healthy Lifestyle

Published on:

16 Aug 2025 06:13 pm

Hindi News / Health / Vrat Diet tips for Diabetes : अगर आपको डायबिटिज है तो व्रत के दौरान खाएं ये लो ग्लाइसिमिक फूड

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.