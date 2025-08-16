Vrat Diet tips for Diabetes : अगर आपको डायबिटिज है तो व्रत के दौरान खाएं ये लो ग्लाइसिमिक फूड

Vrat Diet tips for Diabetes : जन्माष्टमी और अन्य व्रतों के दौरान अक्सर लोग घंटों उपवास रखते हैं। ऐसे समय शरीर में कमजोरी, थकान और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं, डायबिटिज वाले लोग और बच्चों को व्रत के समय अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सही डाइट और संतुलित खानपान से आप पूरे दिन एक्टिव रह सकते हैं और शरीर को जरूरी पोषण भी मिलता रहेगा।