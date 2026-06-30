बार-बार बीमार पड़ना हो सकता है Low White Blood Cell Count का संकेत, Mayo Clinic से जानें कारण

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, ल्यूकोपेनिया (श्वेत रक्त कोशिकाओं की कम संख्या) तब होता है जब आपके शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या सामान्य से कम होती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वह आपका CBC (Complete Blood Count) नाम का ब्लड टेस्ट करते हैं, तब इसका पता चलता है। आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क के शरीर में 1 माइक्रोलीटर खून में इसकी संख्या 3,500 से कम होने पर इसे लो काउंट माना जाता है।