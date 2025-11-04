Lung Cancer Awareness Month: नॉन-स्मोकर्स में भी बढ़ रहा लंग कैंसर का खतरा, डॉक्टरों ने बताए 5 शुरुआती संकेत

इस मामले में मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल की डाक्टर अनादी पचौरी का कहना है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि खांसी या गले की खराश मौसम की वजह से है, लेकिन अगर खांसी तीन हफ्तों से ज्यादा बनी रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, आवाज भारी हो जाए, या थकान हमेशा बनी रहे, तो इसे हल्के में न लें। कभी-कभी बलगम में खून के निशान भी दिख सकते हैं। ये लक्षण तुरंत जांच करवाने का इशारा देते हैं। एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल के डॉ. अरुण कुमार गोयल कहते हैं कि लगातार खांसी, वजन घटना, सीने या पीठ में दर्द, बार-बार सीने में इंफेक्शन जैसे लक्षण भी फेफड़ों के कैंसर के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। स्मोकर्स या जो प्रदूषित जगहों पर रहते हैं, उन्हें खास सतर्क रहना चाहिए।