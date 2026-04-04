Measles Alert: खसरे की दस्तक! छींकने या खांसने के बाद यह वायरस हवा में 2 घंटे तक जीवित, जानें लक्षण और बचाव

वर्तमान में यह वायरस उन क्षेत्रों में ज्यादा फैल रहा है जहां कोविड-19 के कारण बच्चों का टीकाकरण छूट गया था। इसके साथ ही शिक्षा और जागरूकता के मामले में पिछड़े हुए क्षेत्रों में भी यह वायरस तेजी से फैल रहा है। मिसइंफॉर्मेशन के कारण टीकों को लेकर फैली भ्रांतियों की वजह से कई माता-पिता बच्चों को टीका नहीं लगवा रहे हैं, जिससे संक्रमण को हॉटस्पॉट मिल रहे हैं।