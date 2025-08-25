Moon and Blood Sugar : चांद की कलाओं से क्या है ब्लड शुगर का कनेक्शन? यहां समझें

यदि आप शुगर को नियंत्रित रखते हैं, तो चंद्र प्रभावों पर निर्भर रहने के बजाए इन पैरामीटर्स पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी होता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चंद्रमा कुछ लोगों की नींद को प्रभावित कर सकता है। नियमित नींद और खान-पान बनाए रखने से आपके ग्लूकोज नियंत्रण पर चंद्र घटनाओं पर नजर रखने की तुलना में कहीं ज्यादा आसर होता है।