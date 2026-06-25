युवाओं में दिमाग और नस से जुड़ी समस्या का खतरा तेजी से बढ़ रहा, मेयो क्लिनिक ने Multiple Sclerosis के कारण व लक्षण बताए

मल्टीपल स्केलेरोसिस में हमारे शरीर का गार्ड गलती से रास्ता भटक जाता है। वह बाहरी बीमारियों से लड़ने के बजाय हमारी अपनी ही नसों के इस सुरक्षा कवच (माइलिन) पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। जब यह कवच खराब हो जाता है, तो दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचने वाले सिग्नल्स अटकने लगते हैं, जिससे शरीर पर से हमारा कंट्रोल कम होने लगता है।