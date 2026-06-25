25 जून 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

युवाओं में दिमाग और नस से जुड़ी समस्या का खतरा तेजी से बढ़ रहा, मेयो क्लिनिक ने Multiple Sclerosis के कारण व लक्षण बताए

Multiple Sclerosis Cause: 20 से 40 साल की उम्र में युवाओं में ज्यादा होता है Multiple Sclerosis का खतरा। मेयो क्लिनिक के हवाले से जानिए इस बीमारी के शुरुआती लक्षण और कारण क्या होते हैं साथी ही कब डॉक्टर से मिलना चाहिए।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Nidhi Yadav

Jun 25, 2026

multiple sclerosis symptoms in youth,what is multiple sclerosis causes,multiple sclerosis early warning signs,

मल्टीपल स्क्लेरोसिस (एमएस) एक ऑटोइम्यून स्थिति है जो आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है।- प्रतीकात्मक तस्वीर (photo- freepik)

Multiple Sclerosis Symptoms: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर छोटी-मोटी थकान, हाथ-पैरों में झनझनाहट या कमजोरी को यह सोचकर टाल देते हैं कि शायद काम ज्यादा कर लिया था। लेकिन अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच है और ये दिक्कतें बार-बार हो रही हैं, तो इन्हें हल्के में मत लीजिए।

मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट के मुताबिक, युवाओं में मल्टीपल स्केलेरोसिस (Multiple Sclerosis - MS) नाम की एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन (दिमाग और नस से जुड़ी समस्या) का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। आइए समझते हैं कि यह बीमारी क्या है और शरीर हमें क्या संकेत देता है।

आखिर क्या होता है मल्टीपल स्केलेरोसिस?

क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, मल्टीपल स्क्लेरोसिस (एमएस) एक ऑटोइम्यून स्थिति है जो आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करती है। हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी (Spinal Cord) की नसों के ऊपर भी एक कुदरती सुरक्षा कवच होता है, जिसे मेडिकल भाषा में माइलिन (Myelin) कहते हैं।

मल्टीपल स्केलेरोसिस में हमारे शरीर का गार्ड गलती से रास्ता भटक जाता है। वह बाहरी बीमारियों से लड़ने के बजाय हमारी अपनी ही नसों के इस सुरक्षा कवच (माइलिन) पर हमला करके उसे नुकसान पहुंचाने लगता है। जब यह कवच खराब हो जाता है, तो दिमाग से शरीर के बाकी हिस्सों तक पहुंचने वाले सिग्नल्स अटकने लगते हैं, जिससे शरीर पर से हमारा कंट्रोल कम होने लगता है।

युवाओं को क्यों है ज्यादा खतरा?

मेयो क्लिनिक के अनुसार, यह बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन कुछ चीजें इसका खतरा बढ़ा देती हैं;

  • यह बीमारी सबसे ज्यादा 20 से 40 साल की उम्र के युवाओं को अपना शिकार बनाती है।
  • महिलाओं में मल्टीपल स्केलेरोसिस होने की संभावना 2 से 3 गुना ज्यादा होती है।
  • परिवार में से किसी को यह समस्या रही है, तो इसका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है।
  • विटामिन डी की कमी।

शरीर में दिखने वाले शुरुआती लक्षण

  • हाथ-पैरों का सुन्न होना या झनझनाहट।
  • चलने-फिरने में संतुलन खोना।
  • आंखों से धुंधला दिखना।
  • ज्यादा थकान और कमजोरी महसूस होना।
  • गर्दन हिलाने पर झटका लगना।

डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए?

अगर ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई भी लक्षण आपको बिना किसी वजह के बार-बार महसूस हो रहा है, तो बिना देर किए तुरंत किसी न्यूरोलॉजिस्ट (नस के डॉक्टर) से संपर्क करना चाहिए। शुरुआत में ही टेस्ट की मदद से इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है।

डिस्क्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प है। लेकिन पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

बच्चे के डायपर एरिया में लाल चकत्ते, जलन और बेचैनी को न करें नजरअंदाज, एनएचएस ने बताए ये हो सकते हैं Nappy Rash के लक्षण

ये भी पढ़ें
nappy rash symptoms in babies,how to treat diaper rash,baby diaper rash remedies,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

health news

Published on:

25 Jun 2026 02:35 pm

Hindi News / Health / युवाओं में दिमाग और नस से जुड़ी समस्या का खतरा तेजी से बढ़ रहा, मेयो क्लिनिक ने Multiple Sclerosis के कारण व लक्षण बताए

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Second Pregnancy vs First Pregnancy: दूसरी प्रेग्नेंसी में बेबी बंप जल्दी क्यों दिखता है? रिसर्च से जानिए पहली और दूसरी गर्भावस्था के 7 बड़े अंतर

Pregnancy Differences Baby Movement in Second Pregnancy Second Pregnancy Symptoms
स्वास्थ्य

Miscarriage Risk: प्रेग्नेंसी के पहले 24 हफ्तों में क्यों बढ़ जाता है गर्भपात का जोखिम, NHS से जानिए किन महिलाओं को रहना चाहिए ज्यादा सतर्क

miscarriage risks in first 24 weeks,nhs guide on miscarriage causes,early miscarriage warning signs,
स्वास्थ्य

NIH की रिसर्च से जानिए Benign Tumor और Cancer में क्या फर्क है

Malignant Tumor Cancer Symptoms Tumor Diagnosis NIH Cancer Research
स्वास्थ्य

Samantha Ruth Prabhu Pregnancy: 39 की उम्र में मां बनने जा रहीं सामंथा, गायनेकोलॉजिस्ट से जानें बढ़ती उम्र में प्रेग्नेंसी के रिस्क

risks of pregnancy after 35,mayo clinic late pregnancy guide,Samantha Ruth Prabhu Pregnancy
स्वास्थ्य

Liver Function Test क्या है? NIH की रिसर्च से जानिए यह टेस्ट क्या बताता है

LFT Test Liver Function Test Meaning LFT Test in Hindi
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.