Mumps : खतरनाक वायरल संक्रमण, जानिए इसके लक्षण, बचाव और उपचार

Submitted by:

मम्प्स (Mumps) एक खतरनाक वायरल इनफेक्शन है। संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छीकने से हवा के अंदर मिलने वाली छोटी-छोटी बूंदो के बीच सांस लेने या संक्रमित वस्तुओं के सीधे संपर्क में आने से इसका संक्रमण फैलता है। ये संक्रमण छोटे बच्चों में तेजी से फैलता है लेकिन आमतौर पर 2 वर्ष से छोटे बच्चों में यह समस्या नहीं देखी जाती है।

Mumps Know its Symptoms, Prevention and Treatment