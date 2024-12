कैंसर से बचाव का मंत्र : 2025 में क्या खाएं, क्या न खाएं?

New Year resolution for cancer prevention : कैंसर के बढ़ते आंकड़े: एक चेतावनी ग्लोबल कैंसर ऑब्जरवेटरी की रिपोर्ट के अनुसार, हर साल दुनिया भर में करीब 1.90 करोड़ कैंसर के नए मामले दर्ज होते हैं। भारत, इस सूची में तीसरे स्थान पर है, जो कि एक बड़ी चिंता का विषय है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कैंसर से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है अपनी जीवनशैली को दुरुस्त करना।

संतुलित आहार: स्वास्थ्य का आधार Balanced diet: the basis of health Cancer prevention : क्या खाएं, क्या न खाएं? What to eat, what not to eat? संतुलित आहार कैंसर के जोखिम को कम करने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। फल, सब्जियां और साबुत अनाज से भरपूर आहार कैंसर से बचाव में मददगार होते हैं। इनमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और खनिज शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं।

Cancer prevention : प्रोसेस्ड और रेड मीट से बचें प्रोसेस्ड फूड जैसे सॉसेज और हॉट डॉग का अधिक सेवन कोलोरेक्टल कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। बेहतर होगा कि आप पौधों पर आधारित खाद्य पदार्थ और लीन प्रोटीन को प्राथमिकता दें।



Cancer prevention : नियमित व्यायाम

Regular exercise : New Year resolution for cancer prevention

हर दिन थोड़ा चलें, स्वस्थ रहें नियमित व्यायाम न केवल वजन को नियंत्रित करता है बल्कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। डॉ. नाइक के अनुसार, सप्ताह में कम से कम 150 मिनट का मध्यम व्यायाम आपकी सेहत को बेहतरी की ओर ले जा सकता है।

छोटे बदलाव भी महत्वपूर्ण चलना, बागवानी करना, या सीढ़ियां चढ़ना जैसी गतिविधियां भी स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालती हैं। Cancer prevention : धूम्रपान और शराब से दूरी: सबसे बड़ा बचाव सिगरेट का हर कश, एक कदम मौत की ओर धूम्रपान केवल फेफड़ों के कैंसर का कारण नहीं है, बल्कि यह मुंह, गले, मूत्राशय और अग्न्याशय जैसे अंगों को भी प्रभावित करता है। इसे छोड़ने से इन सभी प्रकार के कैंसर का खतरा काफी कम हो जाता है।

शराब का सेवन करें बंद शराब पीने की आदत लीवर, स्तन और कोलन कैंसर के जोखिम को बढ़ाती है। इसे त्यागने से इन बीमारियों से बचाव किया जा सकता है। टीकाकरण: भविष्य की सुरक्षा संक्रमण को रोकें, कैंसर को दूर भगाएं विशेषज्ञ ह्यूमन पेपिलोमावायरस (HPV) वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को समय पर लेने की सलाह देते हैं। यह टीके संक्रमण से बचाते हैं और कैंसर का खतरा कम करते हैं।

तनाव प्रबंधन: स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर तनाव से बचें, सेहत बनाएं डॉ. नाइक का मानना है कि क्रॉनिक तनाव अप्रत्यक्ष रूप से कैंसर के जोखिम को बढ़ा सकता है। योग, ध्यान और गहरी सांस लेने जैसी आदतें तनाव को नियंत्रित करने में मददगार होती हैं।