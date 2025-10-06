Nobel Prize 2025 Medicine : ऑटोइम्यून बीमारियों की जड़ तक पहुंचा विज्ञान, सामने आई शरीर की ‘रक्षक कोशिकाएं, 2025 का नोबेल सम्मान

Nobel Prize 2025 Medicine : क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा शरीर दुश्मनों (कीटाणुओं और रोगाणुओं) से लड़ते हुए, ग़लती से अपनों (शरीर के अंगों) पर हमला क्यों नहीं कर देता? इसे ही इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली) का संतुलन कहते हैं, और इस महत्त्वपूर्ण पहेली को सुलझाने के लिए, इस साल 2025 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार एक अमेरिकी-जापानी तिकड़ी को दिया गया है।