कैंसर के खतरे को कम करने में कारगर है Omega-3 और Omega-6 fatty acids

क्या हैं ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड्स? What are Omega-3 and Omega-6 fatty acids? ओमेगा-3 (Omega-3 fatty acids ) और ओमेगा-6 (Omega-6 fatty acids) को “स्वस्थ फैट्स” के रूप में जाना जाता है। ये फैटी एसिड्स कोशिकाओं के लिए आवश्यक होते हैं और कई स्वास्थ्य लाभ प्रदान करते हैं। ये न केवल खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, बल्कि मस्तिष्क और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाते हैं।

कैंसर के विभिन्न प्रकारों पर प्रभाव अध्ययन के अनुसार, ओमेगा-3 (Omega-3 fatty acids) के उच्च स्तर से पेट, फेफड़ों और आंत के कैंसर से बचाव होता है। वहीं, ओमेगा-6 (Omega-6 fatty acids) फैटी एसिड्स मस्तिष्क कैंसर, मेलानोमा, मूत्राशय और अन्य 14 प्रकार के कैंसर से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यह निष्कर्ष हाल ही में “इंटरनेशनल जर्नल ऑफ कैंसर” में प्रकाशित किया गया है।

बढ़ते कैंसर मामलों में राहत का संकेत विश्व स्तर पर कैंसर के बढ़ते मामलों के बीच, इस अध्ययन के प्रमुख लेखक युचेन झांग का कहना है कि यह शोध लोगों को अपने आहार में इन फैटी एसिड्स को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। झांग, जो जॉर्जिया विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ पब्लिक हेल्थ में डॉक्टरेट छात्र हैं, बताते हैं कि इन एसिड्स के सेवन से कैंसर का जोखिम कम हो सकता है।

ओमेगा-3 और ओमेगा-6 का सेवन कैसे करें? How to consume Omega-3 and Omega-6? Omega-3 and Omega-6 fatty acids : ओमेगा-3 (Omega-3 fatty acids) और ओमेगा-6 (Omega-6) फैटी एसिड्स मछली, नट्स और कुछ पौधों के तेलों में पाए जाते हैं। हालाँकि, आहार से इनका पूरा मात्रा में सेवन नहीं हो पाता, इसलिए लोग अक्सर मछली के तेल के सप्लीमेंट का सहारा लेते हैं।