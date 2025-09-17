Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Orange Juice Benefits: ऑरेंज जूस से घटेगा बैड कोलेस्ट्रॉल, बढ़ेगा गुड कोलेस्ट्रॉल – रिसर्च में दावा

Orange Juice Benefits: एक रिसर्च में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ऑरेंज जूस के नियमित सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल में कमी आती है, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल के स्तर में सुधार देखा गया है। यह दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Sep 17, 2025

Heart health and orange juice,Best juice for heart health,Vitamin C and cholesterol,
Healthy drinks for cholesterol|फोटो सोर्स – Freepik

Orange Juice Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्दी रहना एक बड़ी चुनौती बन गया है। खासकर हार्ट अटैक और बैड कोलेस्ट्रॉल के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अपनी सेहत के लिए कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना फायदेमंद हो सकता है।इसी से जुड़ी एक रिसर्च में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ऑरेंज जूस के नियमित सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) में कमी आती है, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) के स्तर में सुधार देखा गया है। यह दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है।आइए जानते हैं इससे जुड़ी जरूरी जानकारी – क्यों है संतरे का जूस शरीर के लिए फायदेमंद?

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में कैसे मदद करता है संतरे का जूस?


नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) की एक रिसर्च के अनुसार लंबे समय तक संतरे का जूस पीने वालों में कुल कोलेस्ट्रॉल, LDL, Apo-B और LDL/HDL अनुपात में कमी देखी गई, साथ ही उनके आहार में फोलेट और विटामिन C का स्तर भी बेहतर पाया गया।यही वजह है कि ये दिल की बीमारियों का खतरा कम करने में भी कारगर माना जाता है।

ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में मददगार

हाई ब्लड प्रेशर दिल पर दबाव डालता है और हार्ट डिज़ीज़ का खतरा बढ़ाता है। संतरे के जूस में मौजूद हेस्परिडिन और एंटीऑक्सीडेंट्स ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और आर्टरीज लचीली बनी रहती हैं। रोजाना सीमित मात्रा में इसका सेवन ब्लड प्रेशर को नेचुरल तरीके से कंट्रोल में रखने में मदद कर सकता है

कितनी मात्रा में पिएं जूस?

भले ही संतरे का जूस सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन इसमें नेचुरल शुगर भी होती है। एक गिलास (250 ml) जूस में लगभग 24 ग्राम तक शुगर हो सकती है। ज्यादा मात्रा में पीने पर यह वजन बढ़ा सकता है या डायबिटीज वाले लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है।इसलिए रोजाना 150-200 ml यानी एक छोटा गिलास जूस ही काफी है। आप चाहें तो इसे पानी मिलाकर पतला कर सकते हैं या फिर इसे साबुत फल और फाइबर से भरपूर फूड्स के साथ ले सकते हैं।

पैकेट वाला जूस या फ्रेश जूस?

पैकेट वाला जूस अक्सर आर्टिफिशियल शुगर, फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव्स से भरपूर होता है, जो सेहत को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी कम हो सकती है। इसलिए यदि आप जूस पीना चाहते हैं, तो हमेशा ताज़ा (फ्रेश) जूस को प्राथमिकता दें। ताजे संतरे के रस में नैचुरल विटामिन C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, जो शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं।

Updated on:

17 Sept 2025 10:59 am

Published on:

17 Sept 2025 09:42 am

