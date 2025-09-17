Orange Juice Benefits: ऑरेंज जूस से घटेगा बैड कोलेस्ट्रॉल, बढ़ेगा गुड कोलेस्ट्रॉल – रिसर्च में दावा

Orange Juice Benefits: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और अनहेल्दी लाइफस्टाइल में हेल्दी रहना एक बड़ी चुनौती बन गया है। खासकर हार्ट अटैक और बैड कोलेस्ट्रॉल के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अपनी सेहत के लिए कुछ हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना फायदेमंद हो सकता है।इसी से जुड़ी एक रिसर्च में चौंकाने वाली बात सामने आई है कि ऑरेंज जूस के नियमित सेवन से बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) में कमी आती है, जबकि गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) के स्तर में सुधार देखा गया है। यह दिल की बीमारियों के जोखिम को कम करने में सहायक हो सकता है।आइए जानते हैं इससे जुड़ी जरूरी जानकारी – क्यों है संतरे का जूस शरीर के लिए फायदेमंद?