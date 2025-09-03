Overworking Side Effects Heart Health: अधिक देर तक काम करना हार्ट अटैक का खतरा! जानिए कितने देर तक काम करना होता है सही

ज्यादा काम करने का सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लगातार डेडलाइन, काम का बोझ और नींद की कमी से तनाव (Stress) बढ़ता है। तनाव के कारण हार्मोनल असंतुलन होता है और शरीर में सूजन (Inflammation) की समस्या बढ़ जाती है, जो दिल की सेहत पर बुरा असर डालती है। वहीं, लंबे समय तक काम करने वालों में अक्सर खानपान बिगड़ जाता है। वे या तो समय पर खाना नहीं खाते या फिर फास्ट फूड का सेवन बढ़ा देते हैं। यह भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देता है।