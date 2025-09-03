Overworking Side Effects Heart Health: अधिक देर तक काम करना हार्ट अटैक का खतरा! जानिए कितने देर तक काम करना होता है सही

Overworking Side Effects Heart Health: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लंबे समय तक काम करना आम बात हो गई है। कई लोग करियर और कमाई के दबाव में ऑफिस या घर से लगातार घंटों तक काम करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादा देर तक काम करना आपके दिल के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? हाल ही में कई शोधों में पाया गया है कि लंबे समय तक काम करने से हार्ट अटैक और दिल की बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ जाता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति हफ्ते में 55 घंटे या उससे ज्यादा काम करता है तो उसमें दिल की बीमारियों और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। लगातार काम करने से शरीर और दिमाग को आराम नहीं मिलता, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर और स्ट्रेस लेवल बढ़ जाते हैं। ये सभी हार्ट अटैक के बड़े कारण बनते हैं।
ज्यादा काम करने का सीधा असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। लगातार डेडलाइन, काम का बोझ और नींद की कमी से तनाव (Stress) बढ़ता है। तनाव के कारण हार्मोनल असंतुलन होता है और शरीर में सूजन (Inflammation) की समस्या बढ़ जाती है, जो दिल की सेहत पर बुरा असर डालती है। वहीं, लंबे समय तक काम करने वालों में अक्सर खानपान बिगड़ जाता है। वे या तो समय पर खाना नहीं खाते या फिर फास्ट फूड का सेवन बढ़ा देते हैं। यह भी हार्ट अटैक का खतरा बढ़ा देता है।
विशेषज्ञों का कहना है कि स्वस्थ रहने के लिए हफ्ते में 40 से 48 घंटे का काम करना पर्याप्त है। यानी रोज़ाना लगभग 8 घंटे। इससे ज्यादा काम करने पर शरीर को थकान महसूस होने लगती है और दिल पर दबाव बढ़ने लगता है। अगर किसी कारणवश आपको लंबे समय तक काम करना पड़ता है, तो बीच-बीच में ब्रेक लेना ज़रूरी है। साथ ही, नींद पूरी करना, हेल्दी डाइट लेना और नियमित व्यायाम करना भी हार्ट की सुरक्षा के लिए जरूरी है।