Painkiller Side Effects: क्या आप भी बात-बात पर खाते हैं पेनकिलर? संभल जाइए, फेल हो सकता है लीवर, जानिए इसे लेने की सही मात्रा

डॉ. अरविंदर सोइन (Dr. Arvinder Soin), मेदांता इंस्टीट्यूट गुरुग्राम ऑफ लिवर ट्रांसप्लांटेशन के चेयरमैन ने कहा कि "पेनकिलर्स का गलत इस्तेमाल भारत में लिवर डैमेज का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। विशेष रूप से पैरासिटामोल का ओवरडोज 'एक्यूट लिवर फेलियर' के लिए जिम्मेदार है। लोगों को यह समझना होगा कि हर सिरदर्द या बदन दर्द के लिए खुद से दवा लेना खतरनाक हो सकता है। यदि आपको लिवर से जुड़ी कोई भी समस्या है, तो बिना डॉक्टरी सलाह के दर्द निवारक दवाएं लेना जानलेवा हो सकता है।"