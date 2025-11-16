Pakistan News: पाकिस्तान में इस बीमारी का कहर! 36 की मौत, 700 से अधिक भर्ती, जानिए क्या है ये

Pakistan disease outbreak|फोटो सोर्स –Freepik
Pakistan News: पाकिस्तान में डेंगू तेजी से फैल रहा है और पूरे देश में चिंता का माहौल बना हुआ है। इस बीमारी से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से अधिक (774) मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जानिए डेंगू के लक्षण और क्यों बढ़ रही है लोगों में चिंता। साथ ही, आइए जानते हैं डेंगू से बचने के उपाय और मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियां एवं उनके लक्षण।
पिछले दिन सिणध में कुल 5,229 टेस्ट किए गए, जिनमें से 774 लोग पॉजिटिव पाए गए। हुसैनाबाद जिले में 50 वर्षीय एक पुरुष और 80 वर्षीय एक महिला की मौत हुई, जबकि कराची में 55 वर्षीय एक महिला ने अपनी जान गंवाई। इसी दौरान 180 से अधिक मरीज सिणध के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हुए, और 191 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर लौटे।
सिणध (Sindh) में इस बार डेंगू की लहर नवंबर में और तेज हो गई है। इस साल अब तक कुल 11,763 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अकेले इस महीने 6,199 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कराची और हैदराबाद इस वायरस से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बने हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे मच्छर पनपने की जगहों को साफ रखें और किसी भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय मदद लें।
