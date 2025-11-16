Pakistan News: पाकिस्तान में इस बीमारी का कहर! 36 की मौत, 700 से अधिक भर्ती, जानिए क्या है ये

Pakistan News: पाकिस्तान में डेंगू तेजी से फैल रहा है और पूरे देश में चिंता का माहौल बना हुआ है। इस बीमारी से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से अधिक (774) मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जानिए डेंगू के लक्षण और क्यों बढ़ रही है लोगों में चिंता। साथ ही, आइए जानते हैं डेंगू से बचने के उपाय और मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियां एवं उनके लक्षण।