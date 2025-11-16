Patrika LogoSwitch to English

Pakistan News: पाकिस्तान में इस बीमारी का कहर! 36 की मौत, 700 से अधिक भर्ती, जानिए क्या है ये

Pakistan News: हर साल डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2025 में भी कई इलाकों में डेंगू का कहर देखने को मिला है, और कुछ जगहों पर तो मरीजों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे लोगों में डर और सतर्कता बढ़ गई है। आइए जानते हैं कि इस बीमारी से खुद को कैसे बचाया जा सकता हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 16, 2025

Dengue Deaths 2025, dengue outbreak, Dengue Sindh, google news, Google Search, Health Emergency Demand,

Pakistan disease outbreak|फोटो सोर्स –Freepik

Pakistan News: पाकिस्तान में डेंगू तेजी से फैल रहा है और पूरे देश में चिंता का माहौल बना हुआ है। इस बीमारी से अब तक 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 700 से अधिक (774) मरीज अस्पतालों में भर्ती हैं। स्वास्थ्य अधिकारी स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जानिए डेंगू के लक्षण और क्यों बढ़ रही है लोगों में चिंता। साथ ही, आइए जानते हैं डेंगू से बचने के उपाय और मच्छरों से होने वाली अन्य बीमारियां एवं उनके लक्षण।

5,229 टेस्ट किए गए, जिनमें से 774 लोग पॉजिटिव पाए गए

पिछले दिन सिणध में कुल 5,229 टेस्ट किए गए, जिनमें से 774 लोग पॉजिटिव पाए गए। हुसैनाबाद जिले में 50 वर्षीय एक पुरुष और 80 वर्षीय एक महिला की मौत हुई, जबकि कराची में 55 वर्षीय एक महिला ने अपनी जान गंवाई। इसी दौरान 180 से अधिक मरीज सिणध के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हुए, और 191 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर लौटे।

कराची और हैदराबाद सबसे अधिक प्रभावित

सिणध (Sindh) में इस बार डेंगू की लहर नवंबर में और तेज हो गई है। इस साल अब तक कुल 11,763 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से अकेले इस महीने 6,199 मामले रिपोर्ट किए गए हैं। कराची और हैदराबाद इस वायरस से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र बने हुए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे मच्छर पनपने की जगहों को साफ रखें और किसी भी लक्षण दिखाई देने पर तुरंत चिकित्सकीय मदद लें।

मच्छरों से फैलने वाली आम बीमारियां

  • मलेरिया – यह एनॉफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मरीज को बुखार, ठंड लगना और कमजोरी जैसी समस्याएँ होती हैं।
  • डेंगू – एडीस इजिप्टी मच्छर के जरिए फैलता है। इसमें तेज बुखार, शरीर पर लाल दाने और जोड़ों में दर्द होता है।
  • चिकनगुनिया – इस बीमारी में लंबे समय तक जोड़ दर्द और तेज बुखार रह सकता है।
  • जीका वायरस – खासकर गर्भवती महिलाओं के लिए खतरनाक; इससे बच्चों में जन्मजात विकार हो सकता है।
  • जापानी इंसेफलाइटिस और यलो फीवर – ये मच्छरजनित रोग दिमाग और लीवर को प्रभावित कर सकते हैं।

मच्छरों से बचाव के उपाय

  • गमलों, कूलर और पौधों की ट्रे में खड़े पानी को नियमित बदलें।
  • कूड़ा-कचरा ढेर न लगने दें और समय पर फेंकें।
  • पानी की टंकियां और बाल्टियां हमेशा ढक कर रखें।
  • घर के आसपास नालियों या गड्ढों में पानी जमा न होने दें।

Published on:

16 Nov 2025 04:08 pm

Hindi News / Health / Pakistan News: पाकिस्तान में इस बीमारी का कहर! 36 की मौत, 700 से अधिक भर्ती, जानिए क्या है ये

