Actors Died of Cancer: विनोद खन्ना से लेकर पंकज धीर तक…अब तक इन एक्टर एक्ट्रेस ने कैंसर से हारी जिंदगी की जंग

Actors Died of Cancer (photo- patrika)
Actors Died of Cancer: बॉलीवुड और टीवी की दुनिया हमेशा रोशनी, ग्लैमर और तालियों से भरी दिखती है। लेकिन इन चकाचौंध के पीछे कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो दिल को छू जाती हैं। कई ऐसे सितारे रहे हैं जिन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सिर्फ नाम नहीं हैं, बल्कि वो चेहरे हैं जिन्होंने लाखों लोगों को अपने अभिनय से मुस्कुराया था।
ऋषि कपूर (Rishi Kapoor) — 2020 में ल्यूकेमिया कैंसर से उनका निधन हुआ।
इरफान खान (Irrfan Khan) — न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर, 2020 में उन्होंने इस बीमारी से दुनिया को अलविदा कहा।
विनोद खन्ना (Vinod Khanna)— ब्लैडर कैंसर से जूझते हुए 2017 में निधन।
राजेश खन्ना (Rajesh Khanna)— काका’ के नाम से मशहूर इस सुपरस्टार का 2012 में कैंसर से इलाज चल रहा था।
नर्गिस दत्त (Nargis Dutt)— 1981 में पैनक्रियाटिक कैंसर (अग्नाशय कैंसर) से निधन हुआ।
फेरोज खान (Feroz Khan) – 2009 में फेफड़ों के कैंसर से उन्होंने दुनिया छोड़ी।
सई गुंडेवार (Sai Gundewar) — ब्रेन कैंसर से दीर्घकाल संघर्ष के बाद 2020 में उनका देहांत हुआ।
सिद्धराम पंचाल (Sitaram Panchal) — उनके निधन में कैंसर या उससे जुड़े जटिलताओं का ज़िक्र मिलता है।
सधना शिवदासानी (Sadhana) — हालांकि चिकित्सा पुष्टि पूरी तरह नहीं है, रिपोर्टों में उन्हें कैंसर से जुड़ी बीमारी के कारण निधन कहा गया।
डिव्या चोकसी (Divya Chouksey) — 2020 में कैंसर से उनकी मृत्यु हुई।
लक्ष्मी छाया (Laxmi Chhaya) — 2004 में कैंसर से निधन हुआ।
पंकज धीर (Pankaj Dheer) — आज ही खबर आई है कि उन्होंने कैंसर से लंबी लड़ाई के बाद 15 अक्टूबर 2025 को निधन हुआ।
प्रिया मराठे (Priya Marathe) — टीवी, मराठी अभिनेत्री, 31 अगस्त 2025 को 38 वर्ष की आयु में कैंसर से निधन।
विभु राघव (Vibhu Raghave) — Stage-4 कॉलन कैंसर से जूझते हुए जून 2025 में उनका निधन हुआ।
अगर हम इस सूची को देखें, तो सार्वजनिक रूप से पुष्ट मामलों में यह कम-से-कम 15–20 कलाकार हैं जिन्होंने कैंसर से अपनी जान गंवाई। लेकिन कई ऐसे भी कलाकार थे। जिनकी बीमारी के बारे में सार्वजनिक से कोई जानकारी नहीं आई और वह कैंसर से जिंदगी की जंग हार गए। कई ऐसे भी कलाकार हैं। जिन्होंने इस गंभीर बीमारी को हराकर जिंदगी को जंग को जीत लिया।
कई मामलों में समय रहते बीमारी पकड़ ली जाती, तो इलाज संभव हो सकता है। जब कलाकार सार्वजनिक रूप से बीमारी साझा करते हैं, यह लोगों में जागरूकता बढ़ाता है। जीवनशैली, धूम्रपान नियंत्रण, नियमित चेकअप आदि महत्वपूर्ण हैं। मानसिक हिम्मत, परिवार और समर्थन प्रणाली बहुत मायने रखती है।
