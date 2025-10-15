Actors Died of Cancer: विनोद खन्ना से लेकर पंकज धीर तक…अब तक इन एक्टर एक्ट्रेस ने कैंसर से हारी जिंदगी की जंग

Actors Died of Cancer: बॉलीवुड और टीवी की दुनिया हमेशा रोशनी, ग्लैमर और तालियों से भरी दिखती है। लेकिन इन चकाचौंध के पीछे कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो दिल को छू जाती हैं। कई ऐसे सितारे रहे हैं जिन्होंने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लंबी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरकार दुनिया को अलविदा कह दिया। ये सिर्फ नाम नहीं हैं, बल्कि वो चेहरे हैं जिन्होंने लाखों लोगों को अपने अभिनय से मुस्कुराया था।