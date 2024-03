Parrot Fever का कहर: 5 की मौत, जानिए इस खतरनाक बीमारी के बारे में सब कुछ

Parrot Fever Outbreak in Europe : यूरोप में इस समय एक खतरनाक बीमारी फैल रही है, जिसे 'Parrot Fever' (Psittacosis) के नाम से जाना जाता है. यह एक बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है, जो मुख्य रूप से तोतों और दूसरे पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन ये इंसानों को भी संक्रमित कर सकता है.

Parrot Fever Outbreak in Europe: 5 Dead, What You Need to Know