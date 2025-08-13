Pneumococcal Vaccine : सिर्फ एक टीके में 20 बीमारियों से बचाव, फाइजर ने पेश किया भारत का पहला 20-वैलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन

Pneumococcal Vaccine : फाइजर ने वयस्कों को 20 विभिन्न प्रकार के स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से बचाने के लिए भारत में एक नया 20-वैलेंट न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV20) लॉन्च किया है। यह वैक्सीन 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए स्वीकृत है और देश में पहले उपलब्ध किसी भी न्यूमोकोकल वैक्सीन (Pneumococcal Vaccine) से अधिक सुरक्षित है। यह निमोनिया, मेनिन्जाइटिस और रक्तप्रवाह संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों को रोकने में मदद के लिए बनाया गया है। यह वैक्सीन सिंगल डोज के रूप में दी जाएगी। (Pfizer pneumococcal vaccine India)
स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो फेफड़ों, मस्तिष्क और रक्त में गंभीर संक्रमण पैदा कर सकता है। इन जीवाणुओं के कई प्रकार होते हैं, जिन्हें सीरोटाइप कहा जाता है, और प्रत्येक की सतह संरचना अलग-अलग होती है। PCV20 जैसे टीके आपको सबसे खतरनाक निमोनिया पैदा करने वाले कीटाणुओं से बचाते हैं, जिससे बीमार पड़ने का खतरा कम हो जाता है। कुछ कीटाणु दूसरों की तुलना में ज्यादा खतरनाक होते हैं और ये टीका उन्हीं खतरनाक कीटाणुओं से आपकी सुरक्षा करता है।
न्यूमोकोकल संक्रमण हल्के से लेकर जानलेवा तक हो सकते हैं। सामान्य लक्षणों में शामिल हैं:
खांसी और सांस लेने में कठिनाई (निमोनिया में)
– सिरदर्द, गर्दन में अकड़न और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता (मेनिन्जाइटिस में)
– सीने में दर्द
– थकान और भ्रम
50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, खासकर अस्थमा, सीओपीडी, गुर्दे की बीमारी, मधुमेह या कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी स्वास्थ्य समस्याओं वाले लोगों को गंभीर न्यूमोकोकल संक्रमण होने का खतरा बहुत अधिक होता है। अमेरिकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र (सीडीसी) के अनुसार, पुराने हार्ट रोग से पीड़ित लोगों में इस बीमारी के गंभीर रूप विकसित होने की संभावना लगभग 10 गुना अधिक होती है और धूम्रपान करने वालों को यह जोखिम चार गुना तक होता है। डायबिटीज भी संक्रमण की संभावना को छह गुना तक बढ़ा देता है।
फाइजर इंडिया की प्रबंध निदेशक मीनाक्षी नेवतिया ने एक मीडिया से कहा, हमारा मानना है कि यह टीका, 20 न्यूमोकोकल रोग सीरोटाइप के व्यापक कवरेज के साथ हमारे देश में वयस्क टीकाकरण की बढ़ती जरूरत को पूरा करेगा।
स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि समय पर टीकाकरण न्यूमोकोकल रोग के बोझ को कम करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। इससे गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है और टीकाकरण से अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु की संभावना भी कम हो सकती है। अब भारत में PCV20 उपलब्ध होने के साथ डॉक्टरों को उम्मीद है कि ज्यादा वयस्क न्यूमोकोकल टीकाकरण को अपनी निवारक स्वास्थ्य देखभाल दिनचर्या का हिस्सा मानेंगे।