Pneumococcal Vaccine : सिर्फ एक टीके में 20 बीमारियों से बचाव, फाइजर ने पेश किया भारत का पहला 20-वैलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन

Pneumococcal Vaccine : फाइजर ने वयस्कों को 20 विभिन्न प्रकार के स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया से बचाने के लिए भारत में एक नया 20-वैलेंट न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन (PCV20) लॉन्च किया है। यह वैक्सीन 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों के लिए स्वीकृत है और देश में पहले उपलब्ध किसी भी न्यूमोकोकल वैक्सीन (Pneumococcal Vaccine) से अधिक सुरक्षित है। यह निमोनिया, मेनिन्जाइटिस और रक्तप्रवाह संक्रमण जैसी गंभीर बीमारियों को रोकने में मदद के लिए बनाया गया है। यह वैक्सीन सिंगल डोज के रूप में दी जाएगी। (Pfizer pneumococcal vaccine India)