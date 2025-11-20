Premature Baby Care Tips: नन्ही जान की देखभाल, जानें प्रीमैच्योर बेबी के लिए कंगारू मदर केयर टिप्स

बच्चे का सिर एक ओर हल्का झुका हुआ हो और थोड़ा ऊपर की ओर होना चाहिए, ताकि बच्चे को सांस लेने में तकलीफ न हो। मां और बच्चे के बीच आंखों का संपर्क बना रहना चाहिए। बच्चे के सिर को ज्यादा आगे-पीछे मोड़ना नहीं चाहिए। बच्चे के पैर "मेंढक" जैसी मुद्रा में हों और हाथ भी हल्के मुड़े रहें। कंगारू मदर केयर के संपर्क की धीरे-धीरे शुरुआत करें और इसे नियमित रखें। कम से कम एक घंटे का सत्र करें, ताकि बीच में बार-बार बच्चे को असुविधा न हो। जब मां बच्चे के पास न हो, तो पिता, दादी या कोई करीबी भी कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रख सकते हैं जब तक बच्चे का शारीरिक स्वास्थ्य ठीक न हो जाए। ध्यान रखे की यदि बच्चा लंबे समय तक सांस नहीं लेता या नीला पड़ने लगे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें, यह आपातकाल की स्थिति भी हो सकती है।