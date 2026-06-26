क्या PRP इंजेक्शन पुरुषों की यौन स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान है? NIH की रिसर्च से जानिए सच

PRP का पूरा नाम Platelet-Rich Plasma (प्लेटलेट-समृद्ध प्लाज्मा) है। इस प्रक्रिया में मरीज का थोड़ा-सा खून लिया जाता है। फिर मशीन की मदद से उसमें मौजूद प्लेटलेट्स को अलग कर एक गाढ़ा प्लाज्मा तैयार किया जाता है। इसके बाद जरूरत के अनुसार उसी व्यक्ति के शरीर के प्रभावित हिस्से में यह प्लाज्मा इंजेक्ट किया जाता है। Johns Hopkins Medicine के अनुसार, प्लेटलेट्स में ऐसे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो ऊतकों की मरम्मत और उपचार प्रक्रिया में मदद कर सकते हैं।