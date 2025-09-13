Russia Cancer Vaccine : 134 साल पुराने लैब में बना है रूस का कैंसर वैक्सीन, जानिए इसके बारे में रोचक बातें

Russia Cancer Vaccine : रूस ने हाल ही में एक क्रांतिकारी चिकित्सा उपलब्धि हासिल की है। इसमें बताया जा रहा है कि रूस ने Enteromix नामक एक विशेष कैंसर वैक्सीन विकसित की है, जो कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई है। यह वैक्सीन National Medical Research Radiological Center (NMRRC) और Engelhardt Institute of Molecular Biology के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की गई थी। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का निर्माण 134 साल पुराने ऐतिहासिक लैब में हुआ है, जो रूस की चिकित्सा अनुसंधान में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।