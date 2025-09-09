Russian Cancer Vaccine Update : जानिए mRNA कैंसर का ये वैक्सीन कब तक मिलने लगेगा?

Russian Cancer Vaccine Update : दुनिया में कैंसर जानलेवा बीमारियों में से एक मानी जाती है। पहले यह बीमारी अधिकतर बड़े उम्र के लोगों में देखने को मिलती थी। लेकिन अब कम उम्र के लोग भी इसकी चपेट में हैं। हर साल लाखों लोगों की मौत इसकी वजह से होती है। इसका इलाज काफी मंहगा है। जिसके चलते आम इंसान अपना इलाज नहीं करवा पाता और उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में एक बड़ी उम्मीद की किरण सामने आई है। दरअसल, कैंसर के लिए विकसित mRNA बेस्ड वैक्सीन की जा रही। तो आइए जानते हैं कि यह वैक्सीन कब तक लोगों को मिलेगी।