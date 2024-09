सुबह-सुबह चाय नहीं, अब देसी मिठास बनाएगी आपको एनर्जेटिक

दिन की शुरुआत मिठे से करें Start your day with something sweet आयुर्वेद, जो भारत की प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, शरीर और मन के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर देती है। वैद्य एसके राय बताते हैं कि सुबह सबसे पहले मीठे का सेवन आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करता है और वात दोष को संतुलित करता है। इसका मतलब है कि सुबह गुड़ या पेठा जैसे प्राकृतिक और देसी मिठाई का सेवन शारीरिक और मानसिक समस्याओं को रोकने में मदद कर सकता है।

चाय और कॉफी से होने वाले नुकसान Side effects of coffee and tea चाय और कॉफी (Coffee and Tea) में मौजूद कैफीन आपके शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। यह आपके पेट में एसिड का उत्पादन बढ़ा सकता है और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके साथ ही, सुबह की चाय और कॉफी (Coffee and Tea) पोषक तत्वों के अवशोषण में भी बाधा डालते हैं, जिससे शरीर को सही पोषण नहीं मिल पाता। ICMR (इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च) की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, खाने से एक घंटे पहले और बाद में चाय और कॉफी (Coffee and Tea)से बचना चाहिए, क्योंकि यह आयरन के अवशोषण को प्रभावित करता है और एनीमिया का खतरा बढ़ाता है।

प्राकृतिक मिठास: गुड़ और पेठा चाय और कॉफी (Coffee and Tea) को छोड़कर अगर आप अपनी सुबह की शुरुआत गुड़ या पेठा से करें, तो यह न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, बल्कि आपकी ऊर्जा को भी बढ़ावा देता है। गुड़ में प्राकृतिक शर्करा होती है, जो रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर रखती है और ऊर्जा के निरंतर स्रोत के रूप में काम करती है। वहीं पेठा न केवल मिठास का स्रोत है, बल्कि यह शरीर के वात संतुलन में भी मदद करता है।

तली-भुनी चीज़ों का सेवन, पर संभलकर बरसात का मौसम है और चाय के साथ पकौड़े खाने की तलब होना स्वाभाविक है। आयुर्वेद कहता है कि तले-भुने पकवानों का सेवन किया जा सकता है, पर इसमें देसी घी का उपयोग करना चाहिए। देसी घी से बने पकौड़े या अन्य तली चीज़ें आपके शरीर के लिए कम हानिकारक होती हैं और इससे शरीर में आने वाली वात, पित्त और कफ जैसी समस्याओं से बचाव होता है।

Side effects of coffee and tea : चाय और कॉफी का स्थान शुद्ध देसी पेय को दें अगर आपको चाय या कॉफी (Coffee and Tea) की आदत है, तो इसे धीरे-धीरे देसी पेय जैसे कि अदरक की चाय, ताजा नींबू पानी, या मसाला दूध से बदलें। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में मदद करेगा और साथ ही आपको अधिक स्फूर्ति और ऊर्जा महसूस होगी।