Signs of Pancreatic Cancer: पैरों की परेशानियों के पीछे छिपा हो सकता है पैंक्रियाटिक कैंसर, इन लक्षणों को पहचानें

Signs of Pancreatic Cancer: आजकल लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे अपने स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान नहीं दे पाते। इसी लापरवाही के कारण उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, आदि। इनमें से पैंक्रियाटिक कैंसर (Pancreatic Cancer) एक बेहद खतरनाक और तेजी से फैलने वाली बीमारी है, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है।इस बीमारी के शुरुआती लक्षण आमतौर पर आम होते हैं, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। पैंक्रियाटिक कैंसर से जुड़ी गंभीर बात यह है कि इसके लक्षण पैरों से भी जुड़ी समस्याओं से संबंधित होते हैं। आइए, जानते हैं इस बीमारी के लक्षणों और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में।