Signs of Pancreatic Cancer: पैरों की परेशानियों के पीछे छिपा हो सकता है पैंक्रियाटिक कैंसर, इन लक्षणों को पहचानें

Signs of Pancreatic Cancer: - पैंक्रियाटिक कैंसर (Pancreatic Cancer) एक बेहद खतरनाक और तेजी से फैलने वाली बीमारी है, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है।इस बीमारी के शुरुआती लक्षण आमतौर पर आम होते हैं, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है।

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 28, 2025

Pancreatic Cancer,pancreatic cancer causes,Pancreatic Cancer symptoms,

Pancreatic cancer risk factors|फोटो सोर्स – Freepik

Signs of Pancreatic Cancer: आजकल लोग अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे अपने स्वास्थ्य और खानपान पर ध्यान नहीं दे पाते। इसी लापरवाही के कारण उन्हें गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, आदि। इनमें से पैंक्रियाटिक कैंसर (Pancreatic Cancer) एक बेहद खतरनाक और तेजी से फैलने वाली बीमारी है, जिसे अक्सर साइलेंट किलर कहा जाता है।इस बीमारी के शुरुआती लक्षण आमतौर पर आम होते हैं, इसलिए इसे पहचानना मुश्किल हो सकता है। पैंक्रियाटिक कैंसर से जुड़ी गंभीर बात यह है कि इसके लक्षण पैरों से भी जुड़ी समस्याओं से संबंधित होते हैं। आइए, जानते हैं इस बीमारी के लक्षणों और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में।

जब पैरों के दर्द ने दी बड़ी बीमारी की चेतावनी - केस


नीरा, 48 साल की एक कामकाजी महिला थी। दिनभर ऑफिस और घर के काम के बीच उसके पैरों में दर्द होना कोई नई बात नहीं थी। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से उसे महसूस होने लगा कि दर्द अब साधारण नहीं रहा। फिर उन्होंने जांच करवाई और जांच में पता चला कि उसके शरीर में पैंक्रियाटिक कैंसर के शुरुआती लक्षण हैं।कई बार शरीर हमें छोटी-छोटी तकलीफों के जरिए किसी बड़ी समस्या का संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। नीरा के मामले में भी यही हुआ। लगातार दर्द और सूजन की जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसके पैरों की नसों में खून के थक्के (Deep Vein Thrombosis - DVT) बन रहे हैं।

कैसे जुड़ा है DVT और पैंक्रियाटिक कैंसर का रिश्ता


अमेरिकन कैंसर सोसाइटी के अनुसार, पैंक्रियाटिक कैंसर शरीर की ब्लड क्लॉटिंग प्रक्रिया को प्रभावित करता है, जिससे DVT का खतरा बढ़ जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति को बिना वजह पैरों में सूजन, दर्द, लालिमा या गर्माहट महसूस हो रही है, तो यह सिर्फ नसों की थकान नहीं बल्कि एक गंभीर बीमारी की चेतावनी हो सकती है।कई बार कैंसर ट्यूमर नसों पर दबाव डालता है या शरीर में ब्लड फ्लो को प्रभावित करता है, जिससे सूजन और दर्द बढ़ता जाता है। ऐसे में यह जरूरी है कि इन लक्षणों को हल्के में न लें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

पैंक्रियाटिक कैंसर के लक्षण

  • पैरों में अचानक या लगातार दर्द को नजरअंदाज न करें।
  • सूजन, लालिमा या जलन महसूस होने पर तुरंत जांच कराएं।
  • शरीर में थकान, वजन घटने या भूख कम लगने जैसे अन्य लक्षणों पर भी ध्यान दें।

