Smriti Mandhana Father Health Update : जमकर डांस, बहुत खुशी… क्या ये भी हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं, एक्सपर्ट से समझिए

नई दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. वनीता अरोरा इस मामले में एक्सपर्ट राय देती हैं। उनका कहना है कि डांस और फिजिकल एक्टिविटी अपने आप में हेल्दी हैं, क्योंकि ये हार्ट रेट बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखते हैं और एंडोर्फिन रिलीज करने में मदद करते हैं, जिससे मूड और एनर्जी दोनों बढ़ती हैं। हालांकि, समस्या तब आती है जब लोग नियमित तौर पर डांस या एक्सरसाइज नहीं करते और अचानक हाई-इंटेंसिटी डांस करते हैं। ऐसे में हार्ट पर अचानक दबाव बनता है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिनके पास पहले से कोई हार्ट से जुड़ी बीमारी है।