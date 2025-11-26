Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

Smriti Mandhana Father Health Update : जमकर डांस, बहुत खुशी… क्या ये भी हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं, एक्सपर्ट से समझिए

Smriti Mandhana Father Health Update : कार्डियोलॉजिस्ट बताती हैं कि शादी में अचानक तेज डांस और ज्यादा उत्साह हार्ट मरीजों के लिए जोखिम बढ़ा सकता है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 26, 2025

Smriti Mandhana Father Health Update

Smriti Mandhana Father Health Update (photo- insta @smriti_mandhana)

Smriti Mandhana Father Health Update : हाल ही में क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी कैंसिल होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। शादी के कुछ दिन पहले, उनके पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सोशल मीडिया पर फैली तस्वीरों में वे शादी की तैयारियों के दौरान डांस करते और खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अगले ही दिन उनकी सेहत अचानक बिगड़ गई। इस घटना ने सवाल उठाया कि क्या शादी जैसे खुशियों भरे मौके पर जमकर डांस और ज्यादा उत्साह हार्ट के लिए खतरे की वजह बन सकते हैं?

किन लोगों को शादी-पार्टी में तेज डांस से खतरा ज्यादा?

नई दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. वनीता अरोरा इस मामले में एक्सपर्ट राय देती हैं। उनका कहना है कि डांस और फिजिकल एक्टिविटी अपने आप में हेल्दी हैं, क्योंकि ये हार्ट रेट बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखते हैं और एंडोर्फिन रिलीज करने में मदद करते हैं, जिससे मूड और एनर्जी दोनों बढ़ती हैं। हालांकि, समस्या तब आती है जब लोग नियमित तौर पर डांस या एक्सरसाइज नहीं करते और अचानक हाई-इंटेंसिटी डांस करते हैं। ऐसे में हार्ट पर अचानक दबाव बनता है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिनके पास पहले से कोई हार्ट से जुड़ी बीमारी है।

हार्ट मरीज डांस कर सकते हैं या नहीं?

डॉ. वनीता के मुताबिक, हार्ट डिजीज या कार्डियक कंडीशन वाले लोगों को शादी या पार्टी में तेज डांस करने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं, जिन्हें पहले हार्ट अटैक हुआ है, या जो मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अचानक हाई-एनर्जी डांस करने से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रेस की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा अत्यधिक उत्साह या लंबे समय तक डांस करने से भी दिल पर दबाव बन सकता है।

क्या स्वस्थ लोग चिंता करें?

हालांकि, डॉ. वनीता बताती हैं कि स्वस्थ लोग डांस को एक्सरसाइज की तरह कर सकते हैं। धीरे-धीरे शुरुआत करके स्टैमिना बढ़ाई जा सकती है। डांस के दौरान शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होती है, जिससे मूड अच्छा रहता है और स्ट्रेस कम होता है। इससे हार्ट हेल्थ भी बेहतर रहती है। लेकिन किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को अचानक बहुत ज्यादा करना या अपनी लिमिट से बाहर जाना, सभी के लिए जोखिम भरा हो सकता है।

हार्ट हेल्थ को ध्यान में रखना बेहद जरूरी

कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह है कि हार्ट मरीज केवल डॉक्टर की निगरानी और सलाह के बाद ही डांस या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी करें। यदि डॉक्टर अनुमति दें, तो स्लो डांस या हल्का एक्सरसाइज करना सुरक्षित माना जाता है। वहीं पावर योगा, एरोबिक्स या तेज डांस जैसी हाई-इंटेंसिटी एक्टिविटी से बचना चाहिए। इसके अलावा, जो लोग पहले हार्ट अटैक से गुजरे हैं, उन्हें डांस के दौरान समय और तीव्रता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक और ज्यादा जोर से डांस करना उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।

ये भी पढ़ें

स्मृति मंधाना को धोखा दे रहे थे मंगेतर पलाश मुच्छल? महिला संग चैट के ‘स्क्रीनशॉट’ ने मचाया तहलका
बॉलीवुड
Palaash Muchhal Cheat On Smriti Mandhana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

26 Nov 2025 11:39 am

Hindi News / Health / Smriti Mandhana Father Health Update : जमकर डांस, बहुत खुशी… क्या ये भी हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं, एक्सपर्ट से समझिए

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

Heart Attack के मरीज ध्यान दें! वैज्ञानिकों ने बनाया पैच, जिससे दिल का हो सकता है इलाज

New Heart Treatment
स्वास्थ्य

Elaichi Ke Fayde: खाने के बाद चबानी चाहिए 1 इलायची रोज, 30 सेकंड बाद शरीर में होगा ये बदलाव, जानिए 3 हेल्थ फायदे

Elaichi Ke Fayde
स्वास्थ्य

फैटी से फिट: दिल्ली के डॉक्टर ने 1 साल में घटाया 22 किलो वजन, सोशल मीडिया पर शेयर की Weight Loss जर्नी

Weight Loss Journey
स्वास्थ्य

Volcanic Ash Side Effects: उड़कर दिल्ली पहुंची इथियोपिया से ज्वालामुखी की राख, खराब कर सकती है आपके फेफड़े, जानिए कैसे

Volcanic Ash Side Effects
स्वास्थ्य

Marburg Virus Outbreak: मारबर्ग वायरस का फिर फैला कहर, अब तक 500 से ज्यादा मौतें! जानें इसके खतरनाक लक्षण

Marburg Virus outbreak in Africa
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.