Smriti Mandhana Father Health Update : जमकर डांस, बहुत खुशी… क्या ये भी हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं, एक्सपर्ट से समझिए

Smriti Mandhana Father Health Update (photo- insta @smriti_mandhana)
Smriti Mandhana Father Health Update : हाल ही में क्रिकेटर स्मृति मंधाना की शादी कैंसिल होने की खबर ने सबको हैरान कर दिया। शादी के कुछ दिन पहले, उनके पिता श्रीनिवास मंधाना की अचानक तबीयत बिगड़ गई। सोशल मीडिया पर फैली तस्वीरों में वे शादी की तैयारियों के दौरान डांस करते और खुश नजर आ रहे थे, लेकिन अगले ही दिन उनकी सेहत अचानक बिगड़ गई। इस घटना ने सवाल उठाया कि क्या शादी जैसे खुशियों भरे मौके पर जमकर डांस और ज्यादा उत्साह हार्ट के लिए खतरे की वजह बन सकते हैं?
नई दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल की कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. वनीता अरोरा इस मामले में एक्सपर्ट राय देती हैं। उनका कहना है कि डांस और फिजिकल एक्टिविटी अपने आप में हेल्दी हैं, क्योंकि ये हार्ट रेट बढ़ाकर ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखते हैं और एंडोर्फिन रिलीज करने में मदद करते हैं, जिससे मूड और एनर्जी दोनों बढ़ती हैं। हालांकि, समस्या तब आती है जब लोग नियमित तौर पर डांस या एक्सरसाइज नहीं करते और अचानक हाई-इंटेंसिटी डांस करते हैं। ऐसे में हार्ट पर अचानक दबाव बनता है, जो विशेष रूप से उन लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है जिनके पास पहले से कोई हार्ट से जुड़ी बीमारी है।
डॉ. वनीता के मुताबिक, हार्ट डिजीज या कार्डियक कंडीशन वाले लोगों को शादी या पार्टी में तेज डांस करने से पहले बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर उन लोगों के लिए जिनकी ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं, जिन्हें पहले हार्ट अटैक हुआ है, या जो मोटापे, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अचानक हाई-एनर्जी डांस करने से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट या स्ट्रेस की समस्या बढ़ सकती है। इसके अलावा अत्यधिक उत्साह या लंबे समय तक डांस करने से भी दिल पर दबाव बन सकता है।
हालांकि, डॉ. वनीता बताती हैं कि स्वस्थ लोग डांस को एक्सरसाइज की तरह कर सकते हैं। धीरे-धीरे शुरुआत करके स्टैमिना बढ़ाई जा सकती है। डांस के दौरान शरीर में एंडोर्फिन रिलीज होती है, जिससे मूड अच्छा रहता है और स्ट्रेस कम होता है। इससे हार्ट हेल्थ भी बेहतर रहती है। लेकिन किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी को अचानक बहुत ज्यादा करना या अपनी लिमिट से बाहर जाना, सभी के लिए जोखिम भरा हो सकता है।
कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह है कि हार्ट मरीज केवल डॉक्टर की निगरानी और सलाह के बाद ही डांस या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी करें। यदि डॉक्टर अनुमति दें, तो स्लो डांस या हल्का एक्सरसाइज करना सुरक्षित माना जाता है। वहीं पावर योगा, एरोबिक्स या तेज डांस जैसी हाई-इंटेंसिटी एक्टिविटी से बचना चाहिए। इसके अलावा, जो लोग पहले हार्ट अटैक से गुजरे हैं, उन्हें डांस के दौरान समय और तीव्रता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि लंबे समय तक और ज्यादा जोर से डांस करना उनकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है।
