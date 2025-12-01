क्या आप रोज सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं? सावधान! ब्लड प्रेशर और Heart पर डाल सकता हैअसर

Cold Water Heart Health risks (photo- freepik)
Cold Water Heart Health risks: कई लोगों के लिए सुबह का ठंडा पानी वाला शॉवर दिन की शुरुआत में ताजगी और अलर्टनेस देने का तरीका होता है। लेकिन ठंडे पानी से सिर्फ शरीर को झटका नहीं लगता, बल्कि ब्लड प्रेशर और हार्ट पर भी तुरंत असर पड़ता है। इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर या दिल की समस्या है, तो ठंडे शॉवर से पहले सतर्क रहना जरूरी है।
जब ठंडा पानी सीधे त्वचा को छूता है, तो शरीर की सबसे पहली प्रतिक्रिया वैस्कुलर कंजेक्शन होती है। यानी हाथ-पैर की सतह की रक्त नलिकाएं सिकुड़ जाती हैं ताकि शरीर का तापमान बनाए रखा जा सके। लेकिन इसका असर ये होता है कि रक्त का दबाव बढ़ जाता है, क्योंकि दिल को खून पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
साथ ही, ठंडा पानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सक्रिय करता है, जिससे शरीर में स्ट्रेस हॉर्मोन जैसे नॉरएड्रेनालिन निकलते हैं। यह हृदय की धड़कन तेज करता है और दिल की मांसपेशियों को मजबूत बना देता है। इन सभी कारणों से ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है।
इसका जोखिम सबससे ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर वाले, हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज वाले, हार्ट रिदम प्रॉब्लम या अतालता वाले, स्ट्रोक का इतिहास रखने वाले लोगों में रहता है। ऐसे लोगों में अचानक ब्लड प्रेशर बढ़ने से दिल पर ज्यादा तनाव पड़ सकता है। कभी-कभी ये हल्के चक्कर, सांस फूलना या असामान्य हार्ट रिदम जैसी समस्या भी पैदा कर सकता है।
कुछ लोग जैसे ठंडे पानी के स्विमर या ठंडे इलाकों में रहने वाले लोग, धीरे-धीरे शरीर को ठंडे पानी की आदत डाल लेते हैं। उनकी रक्त नलिकाएं इतनी तेजी से सिकुड़ती नहीं, और ब्लड प्रेशर का झटका कम होता है। लेकिन अचानक, बहुत ठंडा पानी लेने पर जोखिम फिर भी रहता है।
शुरुआत में हल्का ठंडा या गुनगुना पानी लें, पूरी तरह ठंडे पानी में जाने से बचें। धीरे-धीरे शरीर को ठंडा पानी सहने की आदत डालें। अगर आप ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या वाले हैं, तो शॉवर लेने से पहले डॉक्टर से सलाह लें। शॉवर के समय भारी व्यायाम, डिहाइड्रेशन या ज्यादा कॉफी से बचें। किसी भी असामान्य लक्षण जैसे चक्कर, थकान या धड़कन तेज होना महसूस होने पर तुरंत शॉवर रोक दें।
