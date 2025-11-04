धुएं में सांस लेना, दांतों की सफाई न करना…ये 6 आदतें धीरे-धीरे कर रही हैं आपके Heart को कमजोर

Heart Health (Photo- gemini ai)
Tips for Heart Health: दिल की सेहत को हमारे पूरे शरीर के अच्छे या खराब होने का एक बड़ा संकेत माना जाता है। आमतौर पर लोग दिल की खराब सेहत को ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, खराब डाइट या एक्सरसाइज की कमी से जोड़ कर देखते हैं। लेकिन एक रूसी कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिमित्री यारानोव ने बताया है कि दिल को कमजोर करने के पीछे कुछ और भी बड़ी वजहें होती हैं। जिन पर हम कई बार ध्यान ही नहीं देते।
डॉ. यारानोव, जो हार्ट फेल्योर और ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ हैं, ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि मैंने हजारों हार्ट पेशेंट्स का इलाज किया है और अब महसूस करता हूं कि लोग सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज को ही सबकुछ मान लेते हैं, जबकि असली बात कुछ और है। नींद, स्ट्रेस, हवा, दांत और पेट की सेहत भी दिल पर असर डालते हैं।
अगर आप हर दिन सिर्फ 6 घंटे सोकर खुद पर गर्व महसूस करते हैं, तो ज़रा रुकिए! डॉ. यारानोव के मुताबिक, नींद की कमी दिल की बीमारी, स्ट्रोक और अचानक मौत तक का कारण बन सकती है। शरीर को हर दिन 7-8 घंटे की गहरी नींद चाहिए।
अगर आप रोज ट्रैफिक में धुआं और धूल में सांस लेते हैं, तो यह आपके दिल को धीरे-धीरे कमजोर कर रहा है। डॉ. यारानोव बताते हैं कि एयर पॉल्यूशन आपकी नसों को सख्त कर देता है, जिससे दिल का फेल होना संभव है।
हर दिन स्ट्रेस लेना, चाहे काम का हो या निजी जिंदगी का, आपके दिल के लिए खतरनाक है। जब शरीर में कॉर्टिसोल (तनाव वाला हार्मोन) बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर और सूजन (inflammation) बढ़ने लगती है। जो हार्ट डिजीज की शुरुआत है।
अगर आपने सालों से दांतों की सफाई ठीक से नहीं की या डेंटिस्ट के पास नहीं गए, तो सावधान हो जाइए। डॉ. यारानोव कहते हैं कि मसूड़ों की बीमारी (gum disease) शरीर में इंफ्लेमेशन बढ़ाती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।
कई लोग सेहतमंद खाना खाना चाहते हैं, लेकिन महंगे दाम या सीमित विकल्प के कारण नहीं खा पाते। डॉ. यारानोव के अनुसार, सही पोषण न मिलना दिल की सेहत को बुरी तरह प्रभावित करता है, चाहे आपकी इच्छाशक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो।
डॉ. यारानोव के मुताबिक, आंतों में मौजूद बैक्टीरिया (gut microbiome) हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। अगर पेट की सेहत खराब है, तो दिल पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए फाइबर, दही, फल-सब्ज़ियां और पानी भरपूर मात्रा में लें।
बड़ी खबरेंView All
स्वास्थ्य
ट्रेंडिंग
लाइफस्टाइल