धुएं में सांस लेना, दांतों की सफाई न करना…ये 6 आदतें धीरे-धीरे कर रही हैं आपके Heart को कमजोर

Tips for Heart Health: दिल की सेहत को हमारे पूरे शरीर के अच्छे या खराब होने का एक बड़ा संकेत माना जाता है। आमतौर पर लोग दिल की खराब सेहत को ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, खराब डाइट या एक्सरसाइज की कमी से जोड़ कर देखते हैं। लेकिन एक रूसी कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिमित्री यारानोव ने बताया है कि दिल को कमजोर करने के पीछे कुछ और भी बड़ी वजहें होती हैं। जिन पर हम कई बार ध्यान ही नहीं देते।