धुएं में सांस लेना, दांतों की सफाई न करना…ये 6 आदतें धीरे-धीरे कर रही हैं आपके Heart को कमजोर

Tips for Heart Health: रूसी कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिमित्री यारानोव ने बताया कि सिर्फ खराब डाइट या एक्सरसाइज़ की कमी ही नहीं, बल्कि नींद की कमी, स्ट्रेस, प्रदूषण, दांतों की सफाई, पौष्टिक भोजन की कमी और पेट की खराबी भी दिल को कमजोर करती है। जानें कैसे इन आदतों को सुधारकर दिल को स्वस्थ रखें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Nov 04, 2025

Heart Health

Heart Health (Photo- gemini ai)

Tips for Heart Health: दिल की सेहत को हमारे पूरे शरीर के अच्छे या खराब होने का एक बड़ा संकेत माना जाता है। आमतौर पर लोग दिल की खराब सेहत को ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, खराब डाइट या एक्सरसाइज की कमी से जोड़ कर देखते हैं। लेकिन एक रूसी कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. दिमित्री यारानोव ने बताया है कि दिल को कमजोर करने के पीछे कुछ और भी बड़ी वजहें होती हैं। जिन पर हम कई बार ध्यान ही नहीं देते।

डॉ. यारानोव ने क्या कहा?

डॉ. यारानोव, जो हार्ट फेल्योर और ट्रांसप्लांट के विशेषज्ञ हैं, ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा कि मैंने हजारों हार्ट पेशेंट्स का इलाज किया है और अब महसूस करता हूं कि लोग सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज को ही सबकुछ मान लेते हैं, जबकि असली बात कुछ और है। नींद, स्ट्रेस, हवा, दांत और पेट की सेहत भी दिल पर असर डालते हैं।

ये हैं वो 6 चीजें जो आपके दिल को धीरे-धीरे कमजोर कर रही हैं:

सिर्फ 6 घंटे की नींद लेना

अगर आप हर दिन सिर्फ 6 घंटे सोकर खुद पर गर्व महसूस करते हैं, तो ज़रा रुकिए! डॉ. यारानोव के मुताबिक, नींद की कमी दिल की बीमारी, स्ट्रोक और अचानक मौत तक का कारण बन सकती है। शरीर को हर दिन 7-8 घंटे की गहरी नींद चाहिए।

प्रदूषित हवा में सांस लेना

अगर आप रोज ट्रैफिक में धुआं और धूल में सांस लेते हैं, तो यह आपके दिल को धीरे-धीरे कमजोर कर रहा है। डॉ. यारानोव बताते हैं कि एयर पॉल्यूशन आपकी नसों को सख्त कर देता है, जिससे दिल का फेल होना संभव है।

लगातार तनाव (Stress) में रहना

हर दिन स्ट्रेस लेना, चाहे काम का हो या निजी जिंदगी का, आपके दिल के लिए खतरनाक है। जब शरीर में कॉर्टिसोल (तनाव वाला हार्मोन) बढ़ जाता है, तो ब्लड प्रेशर और सूजन (inflammation) बढ़ने लगती है। जो हार्ट डिजीज की शुरुआत है।

दांतों की देखभाल न करना

अगर आपने सालों से दांतों की सफाई ठीक से नहीं की या डेंटिस्ट के पास नहीं गए, तो सावधान हो जाइए। डॉ. यारानोव कहते हैं कि मसूड़ों की बीमारी (gum disease) शरीर में इंफ्लेमेशन बढ़ाती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है।

पौष्टिक भोजन की कमी

कई लोग सेहतमंद खाना खाना चाहते हैं, लेकिन महंगे दाम या सीमित विकल्प के कारण नहीं खा पाते। डॉ. यारानोव के अनुसार, सही पोषण न मिलना दिल की सेहत को बुरी तरह प्रभावित करता है, चाहे आपकी इच्छाशक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो।

पेट की सेहत को नजरअंदाज करना

डॉ. यारानोव के मुताबिक, आंतों में मौजूद बैक्टीरिया (gut microbiome) हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करते हैं। अगर पेट की सेहत खराब है, तो दिल पर सीधा असर पड़ता है। इसलिए फाइबर, दही, फल-सब्ज़ियां और पानी भरपूर मात्रा में लें।

Published on:

04 Nov 2025 02:16 pm

Hindi News / Health / धुएं में सांस लेना, दांतों की सफाई न करना…ये 6 आदतें धीरे-धीरे कर रही हैं आपके Heart को कमजोर

