Two Rupee Doctor Passes Away : नहीं रहे गरीबों के डॉक्टर, 2 रुपए में करते थे इलाज, जानिए कौन थे ये

Two Rupee Doctor Passes Away : मात्र दो रुपये में गरीब-मजदूर वर्ग का इलाज करने वाले 80 वर्षीय डॉक्टर एके गोपाल (AK Rairu Gopal Death) का निधन हो गया। अपने इस सेवा के कारण वो देश में 'दो रुपए वाले डॉक्टर', 'जनता के डॉक्टर' या 'गरीबों के डॉक्टर' के नाम से मशहूर थे। डॉ. एके गोपाल के निधन (Two Rupee Doctor Death) पर केरल मुख्यमंत्री (Kerala CM) पिनराई विजयन ने इनके निधन पर शोक प्रकट किया है।