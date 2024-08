Uterine Fibroids : बढ़ रहा है युवा महिलाओं में गर्भाशय के फाइब्रॉइड्स का खतरा

फाइब्रॉइड्स की बढ़ती चिंता Fibroids are a growing concern डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि युवा महिलाओं में गर्भाशय के फाइब्रॉइड्स की पुनरावृत्ति का खतरा बढ़ रहा है। मायोमेक्टोमी नामक सर्जरी से फाइब्रॉइड्स को हटाया जा सकता है, लेकिन फिर भी ये वापस आ सकते हैं।

फाइब्रॉइड्स पुनरावृत्ति कारण क्या हैं? What causes fibroids recurrence? फाइब्रॉइड्स के पुनरावृत्ति के कई कारण हैं, जिनमें से मुख्य हैं: आनुवंशिकता: जिन परिवारों में फाइब्रॉइड्स का इतिहास रहा हो, उन महिलाओं में होने का खतरा अधिक होता है।

जीवनशैली: अस्वस्थ जीवनशैली, जैसे कि मोटापा, विटामिन डी की कमी आदि, फाइब्रॉइड्स के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं।

Young Women at Increased Risk of Uterine Fibroids

फाइब्रॉइड्स के लक्षण Symptoms of Fibroids फाइब्रॉइड्स के लक्षण उनके आकार, संख्या और स्थिति पर निर्भर करते हैं। कुछ महिलाओं में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, जबकि अन्य को निम्नलिखित समस्याएं हो सकती हैं:

अधिक रक्तस्राव

पेट में दर्द या दबाव

बार-बार पेशाब आना

कब्ज

दर्दनाक संभोग प्रजनन पर प्रभाव Effects on reproduction फाइब्रॉइड्स प्रजनन को भी प्रभावित कर सकते हैं। ये गर्भाशय में बाधा डालकर शुक्राणुओं के अंडे तक पहुंचने या निषेचित अंडे के गर्भाशय में लगने में बाधा डाल सकते हैं। इसके अलावा, ये गर्भपात, समय से पहले जन्म और बच्चे की असामान्य स्थिति का खतरा बढ़ा सकते हैं।

फाइब्रॉइड्स की समय पर जांच जरूरी Timely detection of fibroids is necessary चूंकि कई बार फाइब्रॉइड्स बिना किसी लक्षण के होते हैं, इसलिए नियमित जांच बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपको कोई समस्या है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।

गर्भाशय के फाइब्रॉइड्स एक बढ़ती समस्या बन रहे हैं। स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और नियमित जांच करवाने से इस समस्या को रोका जा सकता है।