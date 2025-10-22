Patrika LogoSwitch to English

Vaccination Aftercare for Kids : बच्चों के वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए

Vaccination Aftercare for Kids : बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद सही देखभाल करना बहुत जरूरी है। जानिए टीका लगने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए — जैसे नहलाना, यात्रा करना, तेल लगाना या दवा देना -ताकि बच्चे को किसी तरह की परेशानी न हो।

2 min read

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 22, 2025

vaccination aftercare for kids

vaccination aftercare for kids (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Vaccination Aftercare for Kids : बच्चों का टीकाकरण (Vaccination) कितना जरूरी है, यह हम सब जानते हैं। यह उन्हें कई खतरनाक बीमारियों से बचाता है। लेकिन जैसे ही टीका लगता है, हर माता-पिता के मन में चिंता शुरू हो जाती है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट न हो जाए। टीके के बाद हल्के-फुल्के लक्षण आना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह दरअसल आपके बच्चे के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) का बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होना है।

टीके के बाद की देखभाल: लक्षणों को पहचानें और तुरंत राहत दें | Vaccination Aftercare for Kids

ज्यादातर बच्चों में हल्के लक्षण 24 घंटे से भी कम समय तक रहते हैं। गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाएं (Severe Allergic Reactions) बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन बीमारियों के जोखिम से कम हैं। टीका लगने के बाद डॉक्टर अक्सर 15 मिनट तक रुकने के लिए कहते हैं ताकि कोई तत्काल प्रतिक्रिया न हो।

कब लें तुरंत डॉक्टर की सलाह? (Serious Reactions: Don't Delay)

अगर आपके बच्चे में नीचे दिए गए कोई भी लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें:

  • तेज बुखार (39°C/102.2°F या उससे अधिक) या दो दिन से ज्यादा बुखार रहना।
  • पूरे शरीर पर खुजली वाले लाल चकत्ते (Rash) या सूजन आना (यह MMR, MMRV या चिकनपॉक्स टीके के बाद हो सकता है)।
  • सांस लेने में कठिनाई, घरघराहट या गले में जकड़न महसूस होना।
  • चेहरे पर सूजन आना।
  • दौरे (Convulsions) पड़ना।
  • जोड़ों में दर्द या अकड़न होना।

वैक्सीन लगने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए | What not to do after your child gets vaccinated

1. वैक्सीन लगने के तुरंत बाद बच्चे को नहलाएं नहीं

    • टीकाकरण के बाद 24 घंटे तक नहलाना टालें।
    • इससे संक्रमण या इंजेक्शन वाली जगह पर जलन की संभावना बढ़ सकती है।
    • हल्के गीले कपड़े से शरीर पोंछ सकते हैं।

    2. इंजेक्शन की जगह पर तेल या मरहम न लगाएँ

      • कई लोग घरेलू तेल या मलहम लगा देते हैं, जो संक्रमण या सूजन बढ़ा सकता है।
      • केवल डॉक्टर की सलाह अनुसार ही कोई दवा या क्रीम लगाएँ।

      3. वैक्सीन लगने के तुरंत बाद यात्रा न करें

        • अगर संभव हो तो 24 घंटे तक लंबी यात्रा से बचें।
        • बच्चे को आराम की जरूरत होती है और बुखार या थकान की स्थिति में यात्रा असुविधाजनक हो सकती है।

        4. ठंडे या बहुत गर्म वातावरण में न रखें

          • शरीर की तापमान संवेदनशीलता बढ़ जाती है।
          • न तो बहुत ठंडी जगह रखें, न सीधी धूप में।

          5. नया या भारी खाना तुरंत न दें (अगर बच्चा खाता है तो)

            • बड़े बच्चों को वैक्सीन के बाद हल्का और सुपाच्य भोजन दें।
            • नए फूड्स से एलर्जी या पाचन की समस्या हो सकती है।

            7. डॉक्टर की सलाह बिना बुखार की दवा न दें

              • कुछ वैक्सीन (जैसे DPT) के बाद हल्का बुखार सामान्य है।
              • बिना परामर्श के पैरासिटामोल या कोई और दवा न दें — डॉक्टर बताएंगे कब और कितना देना है।

              डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

              mRNA Vaccine Cancer : कोविड वैक्सीन की तकनीक से कैंसर के इलाज में क्रांति, शोध में खुला इम्यून सिस्टम को जगाने का राज
              Patrika Special News
              mRNA Vaccine Cancer Treatment

