Vaccination Aftercare for Kids : बच्चों के वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए

vaccination aftercare for kids (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Vaccination Aftercare for Kids : बच्चों का टीकाकरण (Vaccination) कितना जरूरी है, यह हम सब जानते हैं। यह उन्हें कई खतरनाक बीमारियों से बचाता है। लेकिन जैसे ही टीका लगता है, हर माता-पिता के मन में चिंता शुरू हो जाती है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट न हो जाए। टीके के बाद हल्के-फुल्के लक्षण आना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह दरअसल आपके बच्चे के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) का बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होना है।
ज्यादातर बच्चों में हल्के लक्षण 24 घंटे से भी कम समय तक रहते हैं। गंभीर एलर्जी प्रतिक्रियाएं (Severe Allergic Reactions) बेहद दुर्लभ हैं, लेकिन बीमारियों के जोखिम से कम हैं। टीका लगने के बाद डॉक्टर अक्सर 15 मिनट तक रुकने के लिए कहते हैं ताकि कोई तत्काल प्रतिक्रिया न हो।
अगर आपके बच्चे में नीचे दिए गए कोई भी लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें:
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
