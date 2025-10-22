Vaccination Aftercare for Kids : बच्चों के वैक्सीन लगवाने के तुरंत बाद क्या नहीं करना चाहिए

Vaccination Aftercare for Kids : बच्चों का टीकाकरण (Vaccination) कितना जरूरी है, यह हम सब जानते हैं। यह उन्हें कई खतरनाक बीमारियों से बचाता है। लेकिन जैसे ही टीका लगता है, हर माता-पिता के मन में चिंता शुरू हो जाती है कि कहीं कोई साइड इफेक्ट न हो जाए। टीके के बाद हल्के-फुल्के लक्षण आना एक सामान्य प्रक्रिया है। यह दरअसल आपके बच्चे के शरीर की प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) का बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार होना है।