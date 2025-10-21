mRNA Vaccine Cancer : कोविड वैक्सीन की तकनीक से कैंसर के इलाज में क्रांति, शोध में खुला इम्यून सिस्टम को जगाने का राज

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के शोधकर्ताओं ने इस खोज को युग को परिभाषित करने वाला पल बताया है। यह दस साल से अधिक समय से चल रहे उस शोध का नतीजा है, जिसका मकसद mRNA-आधारित दवाओं के जरिए हमारे इम्यून सिस्टम को जगाना है, ताकि वह कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन पर हमला कर सके।