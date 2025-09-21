पहली बार AI से बना वायरस, Bacterial Infection से लड़ाई में बड़ी कामयाबी- नई खोज

इसके लिए वैज्ञानिकों ने बैक्टीरियोफेज फाई-एक्स-174 वायरस को चुना। यह वायरस ई. कोली बैक्टीरिया को संक्रमित कर उसे खत्म कर सकता है। दिलचस्प बात यह है कि यही वायरस 1977 में दुनिया का पहला पूरी तरह सीक्वेंस किया गया जीनोम था और 2003 में लैब में कृत्रिम रूप से बनाया गया था। अब यह पहला ऐसा वायरस बन गया है जिसका जीनोम एआई द्वारा डिजाइन किया गया है।