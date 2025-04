Chia Vs Sabja Seeds: चिया और सब्जा सीड्स में क्या होता है अंतर, गर्मी में किसका सेवन है फायदेमंद?

इन दोनों (Chia Vs Sabja Seeds) के सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है और शरीर को हाइड्रेशन मिलता है। लेकिन इस लेख में हम मुख्य रूप से यह जानेंगे कि चिया और सब्जा बीज के बीच क्या अंतर है और गर्मी के मौसम में किसका सेवन ज्यादा फायदेमंद है।

चिया बीज का उपयोग (Use of chia seeds) चिया बीज को रातभर पानी में भिगोकर सुबह सेवन किया जाता है। इसे स्मूदी, जूस या योगर्ट में मिलाकर खाया जा सकता है। साथ ही इसे सलाद और डिटॉक्स ड्रिंक्स में भी डाला जाता है।

सब्जा बीज का उपयोग (Use of Sabja Seeds) सब्जा बीज को 10-15 मिनट पानी में भिगोकर सेवन किया जाता है। इसे शरबत, नींबू पानी और फालूदा में मिलाकर लिया जा सकता है। दूध और जूस के साथ मिलाकर पीना फायदेमंद होता है।

गर्मी में कौन सा बीज ज्यादा फायदेमंद? (Which seed is more beneficial in summer Chia Vs Sabja Seeds) अगर आप शरीर को ठंडा रखना चाहते हैं, तो सब्जा सीड्स गर्मियों में ज्यादा फायदेमंद हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा फाइबर, प्रोटीन और ओमेगा-3 चाहिए, तो चिया सीड्स बेहतर विकल्प हैं। दोनों ही बीज सेहतमंद हैं, इसलिए अपनी जरूरत के अनुसार इनका सेवन करें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।