महिलाओं के लिए नियमित थायरॉइड जांच क्यों जरूरी है?

थायराइड ग्रंथि क्या करती है? What does the thyroid gland do? थायराइड (Thyroid) हमारे गले के सामने वाले हिस्से में स्थित एक तितली के आकार की ग्रंथि होती है. यह शरीर के लिए जरूरी हार्मोंस - ट्राईआयोडोथायरोनिन (T3) और थायरोक्सिन (T4) बनाती है. ये हार्मोंस वजन, शरीर की ऊर्जा, तापमान, बाल, नाखून और त्वचा के विकास को नियंत्रित करते हैं.



थायराइड का कब बढ़ जाता है खतरा? When does the risk of thyroid increase?

जब शरीर में T3 और T4 की मात्रा अधिक या कम हो जाती है, तो इससे हाइपोथायराइडिज्म (Hypothyroidism) , हाइपरथायराइडिज्म (Hyperthyroidism) , थायराइडिटिस (Thyroiditis) और थायराइड कैंसर (Thyroid cancer जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. महिलाओं में ये समस्याएं उनके हार्मोन एस्ट्रोजन से जुड़ी होती हैं इसलिए इनका सामना महिलाओं को ज्यादा करना पड़ता है.

थायराइड के क्या हो सकते हैं लक्षण? Symptoms of thyroid?

- थकान

-वजन बढ़ना

-त्वचा का रूखापन

-बाल झड़ना

-कब्ज

-वजन कम होना

-दिल की धड़कन

-कंपन

-दस्त



कब करवाएं थायराइड की जांच? When to get thyroid checked? इनमें से कुछ लक्षण हर महिला में ना भी दिखें, फिर भी महिलाओं को हर किसी अवस्था में नियमित जांच करवाना जरूरी है. इससे समस्या का पता जल्दी लग पाता है और इलाज भी जल्दी शुरू हो सकता है.

तनाव भी है थायराइड का कारण Stress cause of thyroid डॉक्टरों का कहना है कि तनाव महिलाओं में थायराइड (Thyroid) की समस्या को और बढ़ा सकता है. इसलिए जरूरी है कि महिलाएं तनाव कम करने के उपाय करें. साथ ही खानपान और व्यायाम पर भी ध्यान दें. इससे थायराइड (Thyroid) को स्वस्थ रखने में मदद मिलती है.