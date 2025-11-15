Patrika LogoSwitch to English

स्वास्थ्य

Winter Superfood: सर्दियों का सुपरडोज, रातभर भीगे अखरोट बढ़ाएंगे इम्युनिटी, जानें 6 बड़े लाभ

Winter Superfood: सर्दियों में रोज सुबह भीगे अखरोट खाने से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं। ये न सिर्फ ठंड से बचाव करते हैं, बल्कि इम्युनिटी को भी मजबूत बनाकर आपको पूरी तरह तंदुरुस्त रखते हैं। आइए जानते हैं इनके फायदे।

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 15, 2025

Healthy Eating in Winter, Natural Immunity Boosters, Walnut Health Benefits,

Benefits of Soaked Walnuts In Winter|फोटो सोर्स –Patrika.com

Winter Superfood:सर्दियों में शरीर को गर्माहट, ताकत और मजबूत इम्युनिटी की सबसे ज्यादा जरुरत होती है। ऐसे में रातभर भीगे हुए अखरोट एक प्राकृतिक सुपरडोज की तरह काम करते हैं। ये न सिर्फ ऊर्जा बढ़ाते हैं, बल्कि दिमाग, दिल और हड्डियों को भी जरूरी पोषण देते हैं। रोज सुबह भीगे अखरोट खाने से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं थकान कम होती है, इम्युनिटी मजबूत होती है और सर्दी-जुकाम जैसे इंफेक्शन भी दूर रहते हैं। आइए जानते हैं, सर्दियों में भीगे अखरोट खाने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं

भीगे हुए अखरोट क्यों होते हैं इतने फायदेमंद?


अखरोट को रातभर भिगोने से उनमें मौजूद फाइटिक एसिड कम हो जाता है, जो शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को बाधित करता है। भिगोए हुए अखरोट पचने में आसान होते हैं और इनके विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स शरीर को जल्दी फायदा पहुंचाते हैं। सुबह-सुबह सिर्फ दो भीगे अखरोट खाने से इम्युनिटी बढ़ती है, दिमाग तेज होता है और शरीर को कई तरह के सात शानदार लाभ मिलते हैं।

पाचन होगा बेहतर और पेट रहेगा हल्का

भीगे अखरोट में मौजूद फाइबर आपका पाचन दुरुस्त रखने में बड़ी भूमिका निभाता है। रातभर भिगोने के बाद ये आसानी से पच जाते हैं, जिससे कब्ज जैसी समस्या से राहत मिलती है और पेट साफ महसूस होता है।

दिमाग और याददाश्त दोनों बनेंगे तेज

अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं, जो दिमाग की कोशिकाओं के लिए बेहद जरूरी है। रोज सुबह भीगे अखरोट खाने से न सिर्फ याददाश्त बेहतर होती है, बल्कि ध्यान लगाने की क्षमता भी बढ़ती है। यह विद्यार्थियों से लेकर बुजुर्गों तक, सभी के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है।

दिल की सेहत को मिलेगा सहारा

अखरोट में मौजूद अच्छे वसा (Good Fats) शरीर के LDL यानी खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं। नियमित सेवन से दिल मजबूत रहता है और हृदय संबंधी बीमारियों का जोखिम भी घटता है।

वजन घटाने में भी मिल सकती है मदद

फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होने की वजह से अखरोट पेट को लंबे समय तक भरा महसूस कराते हैं। इससे आप बार-बार कुछ खाने से बचते हैं और धीरे-धीरे वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलती है।

त्वचा में निखार और बालों में मजबूती

अखरोट के एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन E त्वचा को फ्री-रैडिकल्स से बचाते हैं, जिससे स्किन लंबे समय तक जवां और हेल्दी दिखती है। साथ ही ओमेगा-3 फैटी एसिड बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उनकी चमक बढ़ाता है।

हड्डियों को बनाए मजबूत

अखरोट में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जैसे ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। बढ़ती उम्र में हड्डियों से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए भीगे अखरोट उपयोगी साबित हो सकते हैं।

Winter Superfood: सर्दियों का सुपरडोज, रातभर भीगे अखरोट बढ़ाएंगे इम्युनिटी, जानें 6 बड़े लाभ

स्वास्थ्य

लाइफस्टाइल

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

बैंगलोर

स्वास्थ्य

