Winter Superfood: सर्दियों का सुपरडोज, रातभर भीगे अखरोट बढ़ाएंगे इम्युनिटी, जानें 6 बड़े लाभ

Winter Superfood:सर्दियों में शरीर को गर्माहट, ताकत और मजबूत इम्युनिटी की सबसे ज्यादा जरुरत होती है। ऐसे में रातभर भीगे हुए अखरोट एक प्राकृतिक सुपरडोज की तरह काम करते हैं। ये न सिर्फ ऊर्जा बढ़ाते हैं, बल्कि दिमाग, दिल और हड्डियों को भी जरूरी पोषण देते हैं। रोज सुबह भीगे अखरोट खाने से शरीर को कई तरह के फायदे मिलते हैं थकान कम होती है, इम्युनिटी मजबूत होती है और सर्दी-जुकाम जैसे इंफेक्शन भी दूर रहते हैं। आइए जानते हैं, सर्दियों में भीगे अखरोट खाने से क्या-क्या लाभ मिलते हैं