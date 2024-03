Workplace stress : वर्कप्लेस पर बढ़ता स्ट्रेस, डॉक्टर ने बताए आसान उपाय , जानिए कैसे निपटें

Workplace stress : कार्यस्थल पर तनाव एक कठोर वास्तविकता है जिसे व्यक्तिगत स्तर पर और साथ ही प्रबंधन द्वारा भी संबोधित करने की आवश्यकता है, जैसा कि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने हाल ही में काम के तनाव के कारण हुई दो मौतों की खबरों के बीच कहा है: एक दिल का दौरा (Heart Attack) और दूसरी (Suicide) आत्महत्या।

Workplace Stress: How to Deal With It and Stay Healthy