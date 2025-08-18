World Breast Cancer Research Day: महिलाओं को कैंसर से बचाता है ये एक इंजेक्शन, जानिए किस उम्र में लगा लेना चाहिए

CDC (सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल) के मुताबिक, 11 से 12 साल की उम्र वैक्सीन लगवाने का सही समय है। 9 साल की उम्र से भी यह वैक्सीन दी जा सकती है। अगर किसी कारण से कम उम्र में वैक्सीन नहीं लगी, तो 26 साल तक इसे लगवाया जा सकता है। 27 से 45 साल की उम्र वालों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है, लेकिन इस उम्र में लगवाने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।