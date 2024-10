World Mental Health Day : हर 4 में 1 व्यक्ति मानसिक समस्या से पीड़ित

मानसिक स्वास्थ्य क्यों है जरूरी? Why is mental health important? हमारे शरीर की तरह हमारा मन भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हमारा मानसिक स्वास्थ्य (World Mental) ठीक नहीं है, तो इसका असर हमारे काम, रिश्तों और जीवन की गुणवत्ता पर पड़ता है। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य पर उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर देते हैं।

2024 की थीम: कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता Theme of 2024: Prioritizing mental health at the workplace 2024 के विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (World Mental Health Day 2024) की थीम है “कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने का समय आ गया।” यह थीम इस ओर संकेत करती है कि कामकाजी जीवन में मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जब लोग कार्यस्थल पर मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, तो उनकी उत्पादकता और संतुष्टि में सुधार होता है।

मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण और पहचान Symptoms and identification of mental health मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) समस्याओं के पहले लक्षणों में एकाग्रता में कमी, अवसाद, तनाव और व्यवहार में बदलाव शामिल हैं। कई बार यह समस्या गंभीर रूप ले लेती है जब इसे समय पर नहीं पहचाना जाता। मानसिक समस्याओं को पहचानने और उनका निदान करने के लिए सही समय पर उचित कदम उठाना आवश्यक है।

कार्यस्थल पर सकारात्मक माहौल बनाने की आवश्यकता विशेषज्ञों का मानना है कि कार्यस्थल पर सकारात्मक वातावरण बनाना मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को बेहतर बनाने का पहला कदम है। वर्क-लाइफ बैलेंस का अभाव, अनियमित काम का बोझ और तनावपूर्ण कार्य स्थितियाँ मानसिक समस्याओं का कारण बनती हैं। इसलिए, कार्यस्थल पर तनाव को कम करने और मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) को प्राथमिकता देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है।

मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) का ख्याल रखना, सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इस वर्ष, आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे और एक सकारात्मक और स्वस्थ जीवन की दिशा में आगे बढ़ेंगे।